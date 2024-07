Roro Bueno es una influencer que vienen llamando la atención en redes sociales por el contenido que genera en su cuenta de TikTok. ¿Qué es lo que hace esta creadora de contenido que está generando tanta polémica en la opinión pública? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber sobre este personaje de la popular red social china.

POR QUÉ LA INFLUENCER RORO BUENO HA CAUSADO POLÉMICA EN TIKTOK

La influencer Rocío Bueno, conocida como Roro Bueno en TikTok, ha generado controversia debido a los comentarios y críticas que ha recibido por el contenido de sus videos. Durante una entrevista con Juan Ramón Lucas, Rocío denunció que algunas personas le gritan insultos como “esclava” en la calle, mostrando el rechazo que ciertos sectores de la sociedad sienten hacia su trabajo.

Rocío explicó que en sus videos ella interpreta un personaje y que su vida no gira en torno a su pareja, Pablo, desmintiendo las acusaciones de que sus contenidos promueven valores tradicionales que relegan a las mujeres a roles domésticos.

En sus declaraciones, Rocío aclaró que sus videos, en los cuales realiza recetas de cocina para su novio, no deben interpretarse como una promoción de la idea de que las mujeres deben dedicarse a cocinar o que los valores tradicionales son los mejores.

Además, ella destacó que no se considera una ama de casa y que su contenido no debe tomarse como un reflejo de sus creencias personales. Con estas explicaciones, Roro Bueno busca contextualizar sus videos y reducir la polémica, subrayando que se trata de entretenimiento y no de una postura ideológica.

Recordemos que esta influencer ha ganado fama y generado polémica por la forma en la que trata a su pareja, Pablo, en una actitud en la que le sirve y complace, algo que ha llamado la atención y ha provocado diversos comentarios en redes sociales.

QUIÉN ES LA PERUANA QUE SE HIZO VIRAL EN TIKTOK POR BAILE DE LA CANCIÓN “SON DE AMORES”

Lis Padilla es una talentosa tiktoker e influencer peruana que ha capturado la atención mundial con su original coreografía de la canción “Son de amores”. Originaria del distrito de Huicungo, en la provincia de Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín, Lis ha demostrado que el talento y la creatividad pueden surgir desde cualquier rincón del mundo. Madre de cuatro hijos, comenzó su incursión en las redes sociales en 2022, motivada por su hija mayor de 17 años. Aunque inicialmente subía videos a YouTube, fue en TikTok donde encontró el éxito, acumulando más de 2.9 millones de seguidores gracias a sus contenidos llenos de energía y originalidad.

Lis Padilla cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, Enrique, con quien lleva siete años de relación. Este respaldo familiar ha sido crucial en su camino hacia el estrellato en las redes sociales. En una reciente entrevista en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, Lis confesó que nunca imaginó que su video de baile se volvería viral. Su carisma y habilidad para enseñar pasos de baile han hecho que su coreografía sea replicada por múltiples influencers y celebridades, consolidándola como una de las tiktokers más populares del momento.

¿QUIÉN ES LA PERUANA QUE EVIDENCIÓ DESCONCIERTO AL CONOCER LAS CALLES DE UNA CIUDAD JAPONESA Y POR QUÉ SE COMPORTÓ DE TAL MANERA?

Durante el recorrido realizado por una amplia avenida ubicada en Japón, una ciudadana peruana decidió mostrarle a sus amigos y seguidores de TikTok, cada detalle de una zona que terminó desconcertándola por completo, y generando que su contenido se convierta en todo un video viral entre los internautas de la red social china.

La historia que pasaremos a contarte a continuación fue narrada por una joven llamada Aswimi que según su perfil vive en Corea del Sur, es fanática del K-pop, y más puntualmente una Army de BTS, y al parecer viajó al país nipón para visitar a la amiga con la cual comparte la llamativa situación que impactó sobre todos a los limeños.

El video de 2 minutos con 45 segundos de duración que se volvió viral en TikTok con unos números impresionantes, muestra una parte de Osaka, famosa por su moderna arquitectura, su vida nocturna y la abundante comida callejera, mientras es caminada por la joven peruana junto a otra mujer a la que llama “mana”, y reaccionan con asombro por la semejanza encontrada entre los postes, veredas, y hasta el tren de la tercera metrópoli más grande de Japón, y conocidas y representativas avenidas de distritos ubicados en la capital del Perú.

Aswimi recorre la ciudad japonesa, y dice no poder creerlo en reiteradas oportunidades porque hasta la botella de agua le costó aproximadamente “S/1,30″, y una tienda se parece al “Oxxo” de Lima.

QUÉ ES TIKTOK

TikTok es una plataforma de redes sociales y aplicación móvil que permite a los usuarios crear y compartir videos cortos. Fue lanzada por primera vez en septiembre de 2016 por la empresa china ByteDance y ha experimentado un crecimiento explosivo en popularidad en todo el mundo. TikTok se caracteriza por su enfoque en la creación de contenido creativo y entretenido, con una amplia variedad de videos que abarcan desde bailes y desafíos virales, hasta comedia, tutoriales, y contenido educativo.

La aplicación ofrece una serie de herramientas de edición y efectos especiales, lo que permite a los usuarios personalizar sus videos con música, filtros, efectos de realidad aumentada y más. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, TikTok se ha convertido en un fenómeno cultural y una plataforma de expresión para usuarios de todas las edades y orígenes.

Una de las características distintivas de TikTok es su algoritmo de recomendación de contenido, que utiliza inteligencia artificial para mostrar a los usuarios videos que se adaptan a sus intereses y preferencias. Esto ha contribuido a su rápida expansión y a su capacidad para viralizar contenido en poco tiempo.

TikTok ha logrado conectar a una amplia comunidad global de usuarios, permitiéndoles interactuar y colaborar en la creación de contenido. Además, ha dado a muchos creadores emergentes la oportunidad de encontrar una audiencia y alcanzar la fama a través de la viralidad de sus videos. A medida que la plataforma continúa evolucionando, su influencia en la cultura y el entretenimiento se consolida cada vez más.