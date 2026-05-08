Roro, la influencer que se hizo conocida por sus recetas de cocina en las redes sociales, hoy sorprende con un radical cambio al convertirse en una guerrera shaolin, con un exigente entrenamiento en China.

Su nombre real es Rocío López Bueno y a sus 24 años ha mostrado diferentes facetas, desde una experta en cocina, costura, técnica en computación a peleadora de boxeo.

Esta vez se encuentra en un templo de los monjes Shaolin y su finalidad es volver a participar en La Velada del Año 6, un evento que reúne a influencers para participar en boxeo aficionado.

Roro ya conoce ese evento. El año pasado perdió frente a la streamer y creadora de contenido Abby, durante La Velada del Año 5.

Esta nueva aventura extrema comenzó el 1 de abril. “A partir de esta semana voy a ser una shaolin warrior”, dice la influencer en el video que se encuentra en su canal de YouTube.

En la primera entrega se puede ver cómo es sometida a duras pruebas físicas como cargar un tronco en la espalda mientras corre, realizar planchas a la vez que recibe patadas en el abdomen, bajar y subir escaleras rampando, o ser golpeada con un palo.

Pero también realiza pruebas de concentración. "He venido realmente aquí a fortalecer mi mente", dijo en informe del diario AS.

‘La Velada del Año 6′ se realizará el próximo sábado 25 de julio, en el estadio de La Cartuja en Sevilla. La influencer Roro se enfrentará esta vez a Sammy Rivers, una streamer y youtuber mexicana.