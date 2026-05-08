Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Roro muestra una nueva faceta como discípula en el Templo Shaolin. (Imagen: Instagram / YouTube)
Roro muestra una nueva faceta como discípula en el Templo Shaolin. (Imagen: Instagram / YouTube)
Por Redacción EC

Roro, la influencer que se hizo conocida por sus recetas de cocina en las redes sociales, hoy sorprende con un radical cambio al convertirse en una guerrera shaolin, con un exigente entrenamiento en China.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.