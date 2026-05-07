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Los smartphones se han convertido en una opción de regalo para mamá. (Foto referencial: magnific.com)
Los smartphones se han convertido en una opción de regalo para mamá. (Foto referencial: magnific.com)
Por Redacción EC

Un regalo ideal por el Día de la Madre, y que ha ganado popularidad en los últimos años, es el smartphone. Sin embargo, para hacer una buena compra, y de manera segura, también es importante seguir algunas recomendaciones.

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