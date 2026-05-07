Un regalo ideal por el Día de la Madre, y que ha ganado popularidad en los últimos años, es el smartphone. Sin embargo, para hacer una buena compra, y de manera segura, también es importante seguir algunas recomendaciones.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) señala que, antes de comprar el celular, primero, evalúa qué es lo que mamá prefiere, de acuerdo a su perfil. Es decir, si le gusta tomarse fotos, puedes priorizar la resolución de la cámara, y si suele ver series o hacer videollamadas, puedes optar por una pantalla amplia con buena batería.

En segundo lugar hay que establecer el monto que tienes pensado gastar.

Una vez realizados estos pasos, se recomienda ingresar a la herramienta digital Checa tu equipo móvil (https://checatuequipomovil.osiptel.gob.pe/), que permite comparar los precios de celulares ofertados por las empresas operadoras en sus tiendas virtuales, ya sean libres o con plan, con los que se venden en las tiendas por departamento.

Esta comparación de precios permitirá elegir dónde comprar el equipo y al precio más bajo, sin necesidad de firmar un contrato forzoso con una empresa operadora por 12 o 18 meses de servicio.

En Checa tu equipo móvil, herramienta de Osiptel, podrás encontrar más de 420 modelos únicos registrados, cuya información se actualiza constantemente, informó el organismo.

Además, podrás realizar la búsqueda usando filtros, como rango de precios, memoria, tecnología (4G, 5G), cámara principal, tamaño de pantalla y capacidad de batería.

Luego, como cuarto paso debes hacer clic en el precio de tu preferencia. La herramienta te redireccionará, inmediatamente, a la tienda virtual de la empresa operadora o tienda por departamentos de tu preferencia, donde podrás adquirir el equipo elegido, al precio seleccionado, de forma segura.

Si prefieres, puede tomar estos precios como referencia y acudir a otros establecimientos o negocios, pero verificando que te brinden la seguridad de no estar adquiriendo celulares de dudosa procedencia. Asegúrate de recibir una boleta o factura que respalde tu garantía. Si compras en una tienda física, verifica que el código IMEI lógico del equipo, que aparece en la pantalla marcando *#06#, coincida con el IMEI físico o impreso, ubicado en la bandeja del chip o detrás de la batería del celular.

También puedes ingresar a la herramienta digital Checa tu IMEI del OSIPTEL (https://checatuimei.osiptel.gob.pe) para verificar si el IMEI del equipo adquirido se encuentra registrado como robado, perdido, clonado o es inválido.