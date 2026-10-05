Medicina Humana es una de las carreras más nobles e importantes para en la historia de la humanidad. Este lunes 5 de octubre se le rinde homenaje en Perú, por ello fue denominado como el Día de la Medicina Peruana. Tras el impacto de la pandemia y el COVID-19 solo unos años atrás, esta profesión fue valorada mucho más, pues los doctores se convirtieron en los héroes que salvaron miles de vidas alrededor del mundo en su intento por luchar contra el coronavirus. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta fecha especial.

¿Qué especialidades tiene la Medicina?

-Anestesiología

-Cardiología

-Cirugía General

-Dermatología

-Gastroenterología

-Anatomía Patología

-Ginecología

-Obstetricia

-Ortopedia, entre otras.

Día de la Medicina Peruana: ¿por qué se celebra el 5 de octubre de cada año?

Esta profesión guarda relación directamente con la Ciencia, la cual ha sido fundamental para brindar apoyo a millones de personas dadas de alta que han padecido el coronavirus. Sin estos profesionales de la salud no sería posible que muchas personas se curen de diferentes enfermedades en el día a día.

¿A quién se recuerda el Día de la Medicina Peruana cada 5 de octubre?

Entre los personajes más icónicos que marcaron un antes y un después en la historia del país, es obligatorio hacer mención a Daniel Alcides Carrión, mártir de esta profesión en el Perú que sacrificó su vida para investigar a fondo la enfermedad denominada Fiebre de Oroya o verruga peruana.

El médico y héroe se inoculó sangre con la bacteria, para así poder describir cómo es que avanzaba este mal e incrementar los conocimientos de sus características o evolución de la también llamada enfermedad de Carrión.

Debido a ello, fue la fecha de su muerte, el 5 de octubre en Lima, la que quedó decretada para la conmemoración del Día de la Medicina Peruana. Médicos y estudiantes de Medicina celebran esta jornada con diferentes actividades.