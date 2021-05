La represión contra las protestas y desórdenes de los últimos seis días en Colombia han dejado al menos 17 muertos y más de 800 heridos, según reportaron este lunes la Defensoría del Pueblo y otras autoridades. Estas manifestaciones han sido motivadas por el descontento popular ante el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque presentó ante el Congreso el pasado 15 de abril.

Este domingo, el presidente Iván Duque debió ceder ante las multitudinarias manifestaciones sociales que se sostuvieron por cuatro días en diferentes ciudades de Colombia. “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo el mandatario en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

Duque explicó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores de la población y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentando al Congreso recogerá las propuestas que salieron de esos diálogos.

En esa dirección indicó que el proyecto incorporará una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros.

”La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, manifestó.

Entre esos mencionó la prolongación del Ingreso Solidario, que hoy beneficia a más de 3,4 millones de hogares y ofrecer educación universitaria gratuita a jóvenes universitarios de los estratos sociales más bajos.

Duque enfatizó que se busca también extender el subsidio a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que “ha beneficiado a cerca de 3,5 millones de trabajadores”.

Igualmente dijo que se debe seguir buscando que se pueda devolver el Impuesto del Valor Agregado (IVA) a “los hogares más vulnerables”.

¿Qué establecía la reforma tributaria de Iván Duque?

La propuesta original era un documento de 110 páginas llamado Ley de Solidaridad Sostenible. Entre sus varias reformas, incluía la ampliación de la base tributaria para incluir a los que menos ganan entre los que pagan impuestos y gravar con el Impuesto del Valor Agregado (IVA) —que en Colombia es del 19%— los productos de consumo básico y servicios públicos como el agua, luz, gas, servicios funerarios, dispositivos electrónicos, entre otros que hasta ahora están exentos.

Los objetivos principales de la Ley de Solidaridad Sostenible eran:

Ampliar la base de recaudación tributaria en Colombia.

Evitar que la deuda del país genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo a nivel internacional.

Institucionalizar la renta básica.

Crear un fondo para la conservación ambiental.

Con esta reforma tributaria, el Gobierno de Duque buscaba recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6.300 millones). El problema que desató las manifestaciones sociales en el país, es de dónde se iba a sacar este dinero. “El recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas”, señaló el ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, según recoge BBC Mundo.

La reforma tributaria proponía también el cobro de impuestos a la renta a quienes tengan un sueldo mensual igual o superior a los US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.

Mientras que a quienes tienen un patrimonio superior a los US$1,35 millones deberán pagar otro impuesto —además del que pagan de renta— del 1%, al mismo tiempo quienes posean un patrimonio superior los US$4 millones tendrían que pagar 2%.

La aplicación de estas medidas, en un contexto como el que la pandemia de coronavirus nos ofrece a nivel global, ha sido calificada como “inoportuna” según expertos en la materia. Ya que la población, especialmente la clase media, se encuentra fuertemente golpeada por la enfermedad y en algunos puntos por la desigualdad social.

