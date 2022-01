En la mayoría de entrevistas de trabajo se ha tomado como determinante la expresión ‘Háblame de ti’, una que algunos entrevistadores pueden utilizar para romper el hielo y conocer más acerca del postulante.

Sin embargo, uno de los problemas es que no todos los postulantes a un empleo toman esta oportunidad para hablar de ellos mismos y destacar lo que consideran más relevante sobre su experiencia laboral y sus habilidades personales.

En ese sentido, los expertos aconsejan que siempre vale la pena tener preparado un breve discurso sobre ti mismo que puede servir para transformar en una oportunidad cualquier pregunta amplia.

“Es difícil responder a esta pregunta porque requiere una gran capacidad para resumir nuestra vida y nuestras carreras en pocas oraciones”, relata Melody Wilding, consultora laboral estadounidense a BBC Mundo.

Cuando un entrevistador hace esa pregunta, agrega, habitualmente está buscando un resumen de tu experiencia y del valor que has generado durante tu carrera, no solo quiere saber qué cargos has ocupado en otras empresas, sino que está interesado en saber qué resultados has conseguido, de acuerdo a El Tiempo.

Pasos para hablar de ti en una entrevista de trabajo

Según Wilding , es recomendable comenzar dando las gracias por la oportunidad que te han dado con la entrevista y agregar que estás muy interesado en trabajar en ese cargo.

El segundo paso es resumir los puntos más altos de tu carrera profesional.

Terminada la enumeración de los resultados de tus logros, puedes referirte a tus habilidades desde un punto de vista más integral, explicando qué es lo que has aprendido a hacer en tus años de experiencia. Al final puedes agregar algo más personal o divertido.

