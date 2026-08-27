JMC ha alcanzado un hito histórico al consolidar el mercado peruano como el #1 de la marca china en toda Latinoamérica en volumen de ventas. Este liderazgo responde a una visión estratégica que puso al exigente consumidor peruano en el centro de todas sus decisiones. Comprendiendo que en el Perú un vehículo es tanto una herramienta de trabajo como un aliado para la aventura en familia, JMC decidió adaptar y customizar su oferta. Para conocer más sobre esta estrategia, sus innovaciones y próximos proyectos, conversamos con José Luis Vásquez, gerente de JMC en el Perú.

¿Cuál ha sido la estrategia detrás de su éxito en Perú?

Parte ha consistido en adaptar y customizar nuestra estrategia global al perfil del consumidor peruano, que es mucho más exigente que el de la región. Hoy nos enorgullece que vea a la marca como su primera opción de compra: de cada cinco vehículos que se venden en Latinoamérica, uno es un JMC vendido en el Perú. Hoy, el Perú es el país número uno para JMC en Latinoamérica y el número dos del mundo.

¿Cómo ha sido esta adaptación a nuestro mercado?

Desde un inicio en el país reformulamos nuestra red de distribución, nuestro portafolio y el equipamiento. Hacemos pruebas técnicas y mecánicas para ver el rendimiento, la eficiencia y la calidad de las unidades en la costa y en la sierra, que es un terreno más desafiante para las marcas automotrices. Nuestros vehículos están pensados para las rutas del Perú.

Las pick-ups y vehículos de JMC son sometidos a rigurosas pruebas en la sierra peruana para garantizar su rendimiento en las geografías más exigentes.

No es lo mismo gerenciar una marca desde un escritorio en Lima que viajar y conocer las necesidades del consumidor. Ahí es donde conectamos. Conocer a nuestros consumidores y luego realizar negociaciones con las fábricas con productos customizados para ellos es parte del ADN del equipo de JMC.

¿Cuáles fueron los insights clave para conectar con el consumidor peruano?

El insight más importante es la confianza. Desde los años 90 y 2000 tenemos una historia con el mercado de vehículos de segunda. Las marcas tradicionales estaban a precios inalcanzables para los consumidores peruanos y muchos venían a Lima a comprar su primer vehículo en el mercado de segunda, pero eran estafados. Ellos, entre los que había muchos emprendedores, fueron los primeros clientes de la marca. Cuando uno genera confianza con los clientes, las ventas solamente son un resultado.

“Conocer a nuestros consumidores y luego realizar negociaciones con las fábricas con productos customizados es parte del ADN del equipo de JMC”.

José Luis Vásquez, gerente de JMC en el Perú.

¿Cómo han cambiado las preferencias del consumidor peruano?

El consumidor peruano además de emprendedor también tiene otros roles: somos profesionales o líderes de familia. Entonces, ya no solo buscan las pick-ups para el trabajo porque ahora que también estas tienen una versatilidad comparable al de una SUV. Ambos pueden tener la misma conectividad, equipamiento superior, paneles de instrumentos, espacios amplios dentro del habitáculo y son agradables al manejar. Más versátil que una pick-up no existe.

¿Qué tal ha sido la acogida en provincias?

En Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo, nuestro share es mucho más grande que el de Lima. En pick-up somos la marca #1 en varias provincias, en Arequipa y Piura somos la #2 luego de Toyota, y en camiones somos la marca china #1 en varias ciudades. Aquí nos consideran como su marca preferida, se sienten contentos y orgullosos de tener una pick- up JMC o un camión JMC.

También están muy involucrados con comunidades deportivas y de aventura

Sí, exploramos comunidades que históricamente han sido descuidadas o poco vistas. Hoy estamos presentes en deportes de aventura, off-road y motorsport. Cuando empiezas a trabajar con comunidades que realmente usan tu vehículo como parte de su deporte, te vuelves su aliado. Incluso, desde el año pasado participamos en el Rally Caminos del Inca trasladando a nuestro equipo en unos 45 vehículos de la marca, porque nos interesa conocer los lugares donde se usan.

En cuanto a la innovación, ¿qué proyectos tienen en el área de sostenibilidad?

Fuimos la primera marca que vendió una flota de pick-ups eléctricas a la gran minería. A nivel global contamos con pick-ups, sedanes, vans y camiones 100% eléctricos, mientras que en el Perú comercializamos pick-ups y camiones livianos. Creemos que el cambio de consumo de energía será más representativo en el segmento B2B o industrial por la reducción de gastos operativos. Hoy realizamos pruebas con grandes operadores logísticos y marcas que pronto migrarán a nuestra tecnología.

En otras partes del mundo, como en China, ves pick-ups eléctricas JMC rodando en los aeropuertos, en las calles. Esto tal vez no se conoce mucho aquí, pero el boca a boca va llegando.

Finalmente, ¿qué novedades y proyectos tiene JMC para el futuro?

Somos una marca con sueños grandes, con objetivos y retos importantes. Este año esperamos cerrar más de 5.500 unidades, que va a representar un 80% de crecimiento con respecto al año anterior.

Entre los próximos lanzamientos, inauguraremos el JMC Arena en San Bartolo, el primer centro Motorsport 24/7 que tendrá circuitos de motocross, rally, cross country e incluso para pick-ups, junto con una propuesta gastronómica pensada para toda la familia. Nuestro negocio también es el de conectar, de generar y construir confianza.

Con la próxima apertura del JMC Arena en San Bartolo, la marca busca consolidar su apoyo a los deportes de motor y aventura.

Reportaje publicitario