Llega el fin de año, y junto a esta etapa específica, la celebración de una Navidad que trae consigo unión familiar, y hasta el envío de emotivos mensajes dirigidos a nuestros seres más queridos. En ese sentido, y mediante las redes sociales, miles de millones de personas pueden terminar generando conexión directa con quienes se encuentran lejos de ellas durante dicha festividad, siendo la Nochebuena el momento perfecto para compartir hasta tarjetas cuyas frases impresas terminan revelando los mejores deseos.

ESTAS SON LAS 21 IDEAS DE FRASES Y TARJETAS NAVIDEÑAS QUE PUEDES EMPLEAR PARA DESEAR UNA NOCHEBUENA EN 2025

Culmina el 2025, y como tradicionalmente ocurre, llega acompañado de una Navidad que suele reunir a las familias del mundo, pero no siempre a todos quienes las componen debido a diferentes motivos.

Al respecto, el envío de los siguientes bonitos, emotivos y reflexivos mensajes, tiende a volverse una necesidad cuando no llegamos a ver a nuestros seres más queridos durante la Nochebuena de cada 24 de diciembre, y por ello resulta hasta inevitable terminar compartiendo tarjetas con diseños variados:

“ Estar a tu lado el día de Navidad hace que los días fríos se conviertan en cálidos ”

” “ Que esta Navidad tu corazón se llene de alegría cuando recuerdes a los que no están, porque sabrás que viven dentro de ti ”

” “Que esta Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la paz del hogar. ¡Feliz Navidad!"

“ Eres una de las personas que le dan sentido a mi Navidad ”

” “Para Navidad: felicidad. Para Año Nuevo: prosperidad. Y para siempre: nuestra amistad”

“ Que nunca te falte un sueño por cumplir, un proyecto que realizar, algo que aprender y alguien a quien amar ”

” “ ¡Aprieta fuerte! Has recibido un gran abrazo a distancia y los deseos de una Feliz Navidad ”

” “Que la magia de la Navidad ilumine tu vida y llene tu corazón de amor y felicidad”.

(Fuente: Lecturas)

“ Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza ”

” “ El mejor de los regalos de Navidad es tu sonrisa ”

” “ Esta Navidad brindo para que el futuro sea mejor de lo que buscamos, dure más de lo que esperamos y nos haga más felices de lo que imaginamos ”

” “En esta Navidad daré gracias por haber tenido la oportunidad de conocerte”

(Fuente: Lecturas)

“ Gracias por estar ahí, un año más junto a mí. ¡Felices Fiestas! ”

” “ Mil gracias por confiar en mí este año y siempre. ¡Feliz Navidad! ”

” “La vida es como un viaje: el destino es lo de menos, lo importante es disfrutar del trayecto. Gracias por acompañarme en el viaje de mi vida. ¡Feliz navidad!”.

Teniendo como colores representativos al rojo y verde, por ejemplo, la Navidad siendo celebración cristiana, llama la atención porque permite que las familias de diversas partes del mundo evoquen a Jesucristo a partir de la medianoche del 25 de diciembre, fecha para la cual restan exactamente 10 días.

(Fuente: Lecturas)

LA DECORACIÓN MINIMALISTA CON ÁRBOL DE NAVIDAD QUE MARCA TENDENCIA EN 2025

Transcurre el tiempo, y cada vez resta menos para que se conmemore una edición más de la tradicional Navidad que a nivel global es celebrada con regocijo y mucho colorido teniendo al emblemático pino verde como uno de sus principales elementos representativos.

Resulta llamativo ahora que las familias europeas, y sobre todo de países como España y Dinamarca, anden marcando tendencia con respecto al armado del popular árbol, y hacia fines de 2025 terminen inclinándose por una decoración minimalista cuyas características evidencian el uso de materiales reciclados, predominio de luces cálidas, tonos neutros, y una personalización a partir de la cual se marca estilo propio desde la simplicidad.

Las estructuras de pared con ramas recicladas, hoy marcan tendencia para representar la Navidad, y terminar recreando así al tradicional árbol que decora los hogares del mundo. (Fuente: iStock) / taniche

La ornamentación del hogar con motivo de la Navidad, hoy también puede verse reflejada a través de estructuras de pared con ramas recicladas o composiciones geométricas que terminan recreando al tradicional pino verde decembrino, y buscan generar impacto empleando pocos recursos o elementos a fin de reducir obras a lo esencial.

EL SIGNIFICADO DE LOS ADORNOS QUE TRADICIONALMENTE SE COLOCAN EN ÁRBOL NAVIDEÑO

El árbol de Navidad que hoy decora la sala de millones de casas a nivel mundial, tiene una historia que se remonta según cuenta la leyenda, al siglo VIII en tierras germanas.

San Bonifacio, monje benedictino británico llamado como el “Apóstol de Alemania”, tomó un hacha y taló un roble que representaba al dios del trueno y la fuerza, Thor, en el estado de Heese.

La historia relata que en ese lugar, Bonifacio leyó el Evangelio antes de plantar y ofrecer un abeto que simbolizaba el amor de Dios, y el cual adornó con manzanas y velas que con el transcurrir del tiempo fueron reemplazadas por las contemporáneas esferas y luces.

Desde aquel episodio se volvió costumbre que se talaran abetos durante la Navidad para decorar las casas, y extrañamente se colgaran de los techos, produciéndose en 1441 y 1510 el primer encendido navideño en una plaza pública.

Letonia (1510) y Estonia (1441) aseguran haber erigido e iluminado el primer árbol navideño, una tradición que llegó a Finlandia en 1800, Inglaterra en 1829, y finalmente se extendió por el resto de Europa.

Cabe resaltar, que el origen de uno de los siguientes principales elementos decorativos de esta festividad decembrina, también, guarda relación directa con los regalos bajo el árbol colocados por San Nicolás, comercialmente conocido y argumentado para los niños como Santa Claus por la derivación de la lengua alemana “San Nikolaus”:

ESTRELLA DE BELÉN

- Se coloca generalmente en la punta del Árbol de Navidad, y representa la fe que debe guiarnos.

ESFERAS

- Se coloca en cada rama del pino, y simbolizan los dones de Dios a los hombres.

LAZOS

- Este adorno representa la unión de las familias.

LUCES

- En un principio se decoraba con velas y su significado está relacionado con la luz de Cristo.

A propósito del tema, recordemos que la tradición de adornar el árbol por Navidad, también, tiene su origen en siglos pasados como el XVI y XVII en Alemania y la península escandinava conformada por países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Suecia.

De acuerdo con la creencia cristiana, el afamado pino que forma parte de la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, significa el Paraíso donde Adán y Eva comieron sus frutos, y así dieron comienzo al pecado original, rememorando además que Jesús vino a la Tierra para conseguir la reconciliación.