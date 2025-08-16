En el Perú, es común que cada cierto tiempo se presenten diversos fenómenos meteorológicos que, en algunos casos, pueden representar un riesgo para la población. De hecho, en épocas de invierno en varias partes del país experimentan bajas temperaturas, lluvia, fuertes vientos, entre otros. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en las próximas horas varias regiones del país estarán en alerta naranja debido a la posible presencia de un peligroso fenómeno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PELIGROSO FENÓMENO SE PRESENTARÁ EN VARIAS REGIONES DEL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció, a través del aviso meteorológico n°278, que nueve regiones del país experimentarán un fenómeno meteorológico que tendrá una vigencia de 71 horas, es decir, desde este sábado 16 al lunes 18 de agosto de 2025. Las comunidades rurales y urbanas posiblemente afectadas son Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Moquegua, Piura, Puno y Tacna. De esta manera, para este sábado, se espera ráfagas que alcanzarán hasta 32 kilómetros por hora en la sierra norte y que superarán los 30 kilómetros por hora en la sierra sur.

📢#Aviso #Senamahi #Minam Del 16 al 18 de agosto, se presentará el incremento de la velocidad del viento, en la sierra norte y sur.



En cuanto al domingo 17 de agosto se esperan vientos de hasta 32 km/h en la sierra norte y ráfagas que superarán los 38 km/h en la sierra sur. Por último, para el 18 de agosto se pronostican valores similares, es decir, vientos de hasta 32 km/h en la sierra norte y ráfagas que superarán los 38 km/h en la sierra sur. Por su parte, el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo instó a las autoridades locales y la población a que aseguren sus objetos en exteriores y techos, a fin de evitar daños por los fuertes vientos, que podría generar el levantamiento de polvo y una reducción de la visibilidad en determinadas zonas externas.

¿Cuándo inicia la primavera 2025 en Perú?

El Senamhi informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el invierno en nuestro país finalizará el viernes 22 de septiembre de 2025 y dará paso a la estación de la primavera, que iniciará ese mismo día a la 01:19 de la tarde. Además, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las siguientes fechas de las estaciones astronómicas en el Perú: