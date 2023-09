¿Cuándo se tildan los monosílabos: él, té y tú? Esto dice la RAE

Las palabras él, té, tú y mí son términos que formulan interrogantes de acuerdo a su tildación y se ve plasmado en grandes errores ortográficos y gramaticales en la redacción. De tal modo, para que esto no suceda, y puedas mantener un escrito puro, ampliaremos los casos de la tilde, la acentuación diacrítica y especial, sus usos y funciones y las normas impuestas por la Real Academia Española (RAE).

Por otro lado, también se puede ver que en ciertas palabras ya sea el caso de: cómo, cuándo y dónde, cayó y callo y ‘este’, ‘éste’ o ‘esté suelen cometer errores de redacció ya sea por la falta de tildación y la diferenciación de estos términos.

¿EN QUÉ CASOS LLEVA TILDE “TÚ”?

El monosílabo “tú” lleva tilde siempre que se use como pronombre personal, o sea, como reemplazo del sujeto. El uso se da con la intención de reemplazar la tendencia de usar el nombre del sujeto constantemente al evitar así que se repita.

De tal modo, la oración “Al parecer, Mario, llegamos todos tarde, pero sanos y salvos. Mario, ¿estás bien?” pasaría a ser: “Al parecer, Mario, llegamos todos tarde, pero sanos y salvos. Tú, ¿estás bien?”.

¿EN QUÉ CASOS LLEVA TILDE “ÉL”?

Esta palabra no tendrá tilde alguna, bajo ninguna circunstancia, ya sea en los casos en donde se utilice como artículo; o sea, en los casos en los que acompañe a un sustantivo al completar la información del mismo, ya que artículo y sustantivo se expresan en igual género (masculino o femenino) y número (singular o plural). Asimismo, la función del artículo es especificar si el sustantivo es conocido (definido) o desconocido (indefinido): “El perro se asomó desde el techo mientras el sol se posaba en lo alto del cielo”.

¿EN QUÉ CASOS LLEVA TILDE “TÉ”?

Ahora, en el caso de “te”, solo lleva tilde cuando se trata de la infusión o bebida conocida mundialmente. Cuando, por el contrario, se refiere a la letra del abecedario ‘te’ o cuando se usa como pronombre personal no lleva tilde alguna. Tales son los casos de: “¿Te quiero mucho, me oíste?”, “La te de este teclado parece estar fallando”, “Si me hubieras dicho, te habría ayudado a servir el té, de ese modo no ensuciabas las tes que dibujaste en la hoja”.

¿QUÉ ES LA TILDE DIACRÍTICA?

De acuerdo con la RAE, “se le llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes”. O sea, la tilde diacrítica es la que permite distinguir palabras que se escriben tal cual, pero que tienen diferentes significados y presentan diferente pronunciación.

El uso se da con el objetivo de diferenciar en la escritura algunas palabras de igual forma, aunque de distinto significado, que se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona que principalmente pertenecen a categorías gramaticales diferentes, tal es el caso de las excepciones: de, te, mi o si, por ejemplo.

Sin embargo, también se aplica esta tilde diacrítica a unas cuantas palabras polisílabas, como los interrogativos y exclamativos cómo, cuándo, cuánto y (a) dónde que forman serie con los interrogativos y exclamativos qué, cuál, cuán, quién.