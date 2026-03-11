Cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, fecha establecida desde el año 2008 por la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA).

La fecha se estableció con el objetivo de concientizar a la población sobre la prevención y tratamiento oportuno de esta enfermedad, la cual es la segunda causa de la ceguera en todo el mundo y actualmente más de 60 millones de personas lo padecen en todo el mundo.

¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, el cual es el encargado de transmitir las imágenes al cerebro.

Generalmente se produce cuando se acumula fluido en la parte delantera del ojo, lo cual produce un aumento de la presión en el ojo y daña el nervio óptico.

Esta es una enfermedad incurable, sin embargo, se puede frenar su avanza si se logra detectar a tiempo. De este modo, se puede garantizar que la persona pueda seguir viendo por muchísimo más tiempo.

¿Cómo se diagnostica el glaucoma?

Para que una persona puede detectar el glaucoma en una etapa inicial y poder tratarlo de manera adecuada, uno debe realizarse los exámenes oculares de manera periódica, incluyendo las mediciones de la presión ocular.

El diagnóstico en etapa temprana posibilita que se genere una alteración visual importante, de esta manera, la pérdida de la vista se puede retardar o prevenir. Las personas que padecen glaucoma necesitan revisarse periódicamente a lo largo de su vida ya que puede empeorar sin que el paciente lo note.