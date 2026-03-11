Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Día Mundial del Glaucoma
Día Mundial del Glaucoma
Por Redacción EC

Cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, fecha establecida desde el año 2008 por la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA).