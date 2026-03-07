Al menos 2 200 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad visual o ceguera, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ellas, el glaucoma representa una de las principales causas de pérdida visual permanente. Se estima que más de 80 millones de personas padecen glaucoma en el mundo, y las proyecciones indican que esta cifra podría superar los 110 millones en las próximas décadas.

En el Perú, el glaucoma también constituye un problema relevante de salud pública. Datos del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) señalan que el glaucoma se encuentra entre las principales causas de ceguera irreversible en el país. Se estima que entre el 2% y 3% de la población mayor de 40 años podría padecer la enfermedad, muchas veces sin saberlo. Así lo dio a conocer el doctor Juan Carlos Izquierdo, médico oftalmólogo y jefe del área de Glaucoma de Oftalmosalud.

Lo más preocupante es que una gran proporción de pacientes se diagnostica en etapas avanzadas, cuando el daño al nervio óptico ya es irreversible.

Una enfermedad que no da señales tempranas

El glaucoma daña progresivamente el nervio óptico, generalmente asociado a presión intraocular elevada. En la mayoría de los casos no presenta síntomas en sus etapas iniciales. La pérdida visual comienza afectando la visión periférica y avanza lentamente, lo que retrasa la consulta médica.

El doctor Juan Carlos Izquierdo señala que cuando aparecen síntomas como visión borrosa, dolor ocular intenso, halos alrededor de las luces, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, el daño puede estar avanzado o tratarse de una forma aguda que requiere atención inmediata.

Factores de riesgo

● Mayores de 40 años

● Antecedentes familiares de glaucoma

● Miopía o hipermetropía

● Diabetes

● Uso prolongado de corticoides

● Presión intraocular elevada

Por ello, los especialistas recomiendan realizar un examen oftalmológico integral al menos una vez al año, especialmente en personas con factores de riesgo.

El glaucoma no se cura, pero se puede controlar

El glaucoma no tiene cura, pero con un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado es posible frenar su progresión y preservar la visión del paciente.

Actualmente existen tratamientos eficaces como gotas oftálmicas, terapias láser como la trabeculoplastia láser selectiva (SLT) y cirugías mínimamente invasivas que permiten controlar la presión intraocular y reducir el riesgo de progresión.

Enfatizó que la detección precoz es la única herramienta efectiva para evitar la ceguera irreversible por glaucoma. Un chequeo anual puede salvar su visión.