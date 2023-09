Gisela Varcárcel había sido por muchos años una de las figuras principales de la Teletón, evento de recaudación de fondos para la clínica San Juan de Dios; sin embargo, este año brilló por su ausencia en el escenario, un hecho que sorprendió a muchos televidentes.

Dicho esto, te contamos cuáles fueron los motivos por los que la popular ‘Señito’ decidió no aparecer en el escenario de la Teletón 2023.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO POR EL CUAL GISELA VARCÁLCEL NO PARTICIPÓ DE LA TELETÓN 2023?

El personaje de América Televisión aprovechó sus redes sociales para dar a conocer el motivo por el cual no estuvo presente en la Teletón 2023.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Gisela emitió un mensaje de apoyo para que el evento benéfico logre los objetivos propuestos de este año, invocando a sus miles de seguidores a colaborar y ser solidarios con los niños que se encuentran en la clínica San Juan de Dios, quienes se encuentran a la espera de recibir un tratamiento médico adecuado.

Adicionalmente, en la publicación confirmó que no iba a estar presente en la Teletón 2023. Aunque no quiso dar detalles de su ausencia, simplemente atinó a señalar que se sintió triste de no poder participar.

“Hoy todos nos unimos a un gran y valeroso equipo que prepara todo para que los peruanos nos unamos. Las historias todas son verdaderas, dejemos que el bien entre a nuestros hogares… El mal suele decir: “Ahí te engañan”, pero ¡no es cierto! El mal siempre quiere confundir al ser humano. Hoy, no estoy frente a cámaras con Teletón, pero la siento en mi alma y sé que ayudar es el camino”, se lee en la descripción de su post de Instagram.

¿CUÁNTO RECAUDÓ LA TELETÓN 2023?

La Teletón 2023, campaña social que busca recaudar fondos para la rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad de la Clínica San Juan de Dios, no llegó a la meta de 12 millones 553 mil 005 soles, pero logró recaudar la cifra de 8 millones 017 mil 217 soles.

La nueva edición de la Teletón se llevó a cabo en el Teatro Plaza Norte, y fue transmitido en los diferentes canales de televisión de señal abierta, como lo son Latina, América Televisión, Panamericana Televisión, TV Perú y ATV, así como en diferentes plataformas digitales. A diferencia de otros años, esta edición no contó con la presencia de público.

Por otro lado, el evento tuvo una transmisión vía streaming de manera ininterrumpida, el cual comenzó desde las 10 p.m. del viernes 8 de septiembre y tuvo una duración de 26 horas.

Reconocidas figuras de la televisión local como Fernando Díaz (Latina), Ernesto Pimentel (América TV), Andrés Hurtado (Panamericana TV), Paco Bazán (ATV) y Laura Huarcayo, fueron los encargados de presentar la gala. En la transmisión digital, participaron figuras como Daniela Darcourt, Jesús Alzamora, Eddie Fleischmann, Zumba, Anthony Choy, Carloncho, Damián y El Toyo, Alexia Barnechea, entre otros.

Asimismo, el evento tuvo presentaciones en vivo de grandes artistas invitados, entre locales e internacionales, como Mike Bahía, Greeicy, Fanny Lu, Lasso, Milena Warthon y Teo.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN POR LA CUAL JESÚS ALZAMORA SE CONVIRTIÓ EN TENDENCIA DURANTE LA TELETÓN 2023?

Jesús Alzamora se ganó la admiración de miles de personas, quienes presenciaron que el presentador de televisión se encargó de conducir la Teletón 2023 durante más de 14 horas de manera ininterrumpida. Los cibernautas se dieron cuenta del cansancio que el actor mostraba en vivo y realizaron comentarios positivos por su compromiso con los niños de San Juan de Dios, según informa La República.