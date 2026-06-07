Existe una cualidad psicológica que suele manifestarse en los momentos más difíciles de la vida. Aunque muchas personas la ponen en práctica sin ser plenamente conscientes de ello, esta capacidad resulta clave para superar pérdidas, fracasos, crisis personales o situaciones inesperadas que alteran el curso habitual de la vida. Los psicólogos la describen como la facultad de enfrentar circunstancias adversas, adaptarse a los cambios que estas generan y encontrar la manera de continuar avanzando pese a los obstáculos. Desde el centro de psicología Ipside explican que se trata de un proceso de adaptación emocional frente a la adversidad, que permite reorganizar la propia existencia después de un golpe duro, sin ignorar ni reprimir el sufrimiento que este pueda causar. La respuesta se encuentra en este concepto, considerado por la psicología moderna como uno de los pilares más importantes para afrontar la incertidumbre y salir fortalecido de las pruebas más complejas.

¿Cuál es el término que viene siendo estudiada o que ya vienen experimentando las personas que superas crisis emocionales?

En los últimos años, la resiliencia se ha convertido en un concepto cada vez más presente en el ámbito del bienestar emocional. Su nombre aparece con frecuencia en publicaciones de crecimiento personal, investigaciones psicológicas y debates relacionados con la salud mental. Sin embargo, pese a su popularidad, todavía existe confusión sobre su verdadero significado y sobre el papel que desempeña en la vida cotidiana. La creciente atención que recibe este término no es casual. En un contexto marcado por cambios acelerados, incertidumbre y desafíos constantes, la capacidad de afrontar situaciones complejas y adaptarse a ellas ha adquirido una relevancia especial. Precisamente, esa habilidad para recuperarse de las dificultades, ajustarse a nuevas circunstancias y continuar avanzando pese a los obstáculos es lo que define a la resiliencia, una cualidad considerada esencial para enfrentar las exigencias del mundo actual.

¿Cuáles son los hábitos que tienen las personas que pasaron la resiliencia y ahora se han desarrollado y fortalecido?

De acuerdo con los expertos de El Prado Psicólogos, las personas resilientes suelen compartir una serie de características que les permiten afrontar mejor los desafíos y recuperarse de situaciones complejas.

Entre los hábitos más frecuentes destacan los siguientes:

Reconocen sus fortalezas y debilidades: tienen una visión realista de sus capacidades y limitaciones, lo que les permite fijarse objetivos alcanzables.

Desarrollan soluciones creativas: ante los problemas, buscan alternativas y nuevas formas de enfrentar las dificultades.

Confían en sí mismas: mantienen la convicción de que cuentan con los recursos necesarios para superar los obstáculos.

Transforman las crisis en aprendizaje: consideran las experiencias adversas como oportunidades para crecer y adquirir nuevas enseñanzas.

Viven el presente: suelen enfocarse en el aquí y el ahora, mostrando una mayor capacidad de aceptación frente a lo que no pueden cambiar.

Mantienen una actitud optimista y realista: reconocen la existencia de los problemas, pero conservan la confianza en que podrán encontrar una salida.

Construyen redes de apoyo sólidas: procuran rodearse de personas positivas y fortalecer sus vínculos personales.

Aceptan aquello que no pueden controlar: en lugar de desgastarse intentando modificar lo inevitable, concentran sus esfuerzos en lo que sí está a su alcance.

Se adaptan a los cambios: entienden que la vida está en constante transformación y se muestran abiertas a nuevas posibilidades.

Utilizan el humor como herramienta: encuentran en la risa una forma de relativizar algunas dificultades y aliviar la tensión emocional.

No dudan en pedir ayuda: consideran que buscar apoyo en familiares, amigos o profesionales es una muestra de inteligencia emocional y no de debilidad.

Según los especialistas, estos comportamientos no solo favorecen una mejor adaptación a los momentos difíciles, sino que también contribuyen a fortalecer la salud mental y emocional. La buena noticia es que cualquiera de estas habilidades puede cultivarse con el tiempo, convirtiendo la resiliencia en una herramienta clave para enfrentar los desafíos cotidianos y las crisis más complejas.

¿Cuáles son los consejos para una persona en proceso de resiliencia cuando un dolor emocional comienza?

La resiliencia puede ser algo tan simple como levantarse por la mañana, cumplir con lo indispensable y atravesar el día sin dejar que el dolor tome el control de todas las áreas de la vida. También es importante saber que la resiliencia no es lineal. Puedes sentirte relativamente bien un día y muy afectado al siguiente. Eso no significa que estés retrocediendo; los procesos de duelo suelen tener altibajos. Una pregunta útil no es “¿Ya la superé?”, sino “¿Estoy encontrando maneras de atravesar esto sin dejar de cuidar de mí mismo?”. La respuesta a esa pregunta suele dar una mejor idea de la resiliencia que la intensidad del dolor que sientes. Una persona resiliente no necesariamente deja de sufrir inmediatamente puede llorar, extrañar y sentirse triste. La diferencia es que, gradualmente, encuentra maneras de procesar ese dolor, seguir adelante y reconstruir su bienestar. En una relación activa, la resiliencia también se ve cuando dos personas enfrentan desacuerdos, cambios o momentos difíciles y buscan adaptarse, comunicarse y crecer juntos, en lugar de rendirse ante el primer obstáculo.