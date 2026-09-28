Por Redacción EC

Hay frases que parecen sencillas, pero adquieren otra dimensión cuando se conocen las dificultades de quien las pronunció. Santiago Ramón y Cajal, considerado una de las figuras fundamentales de la neurociencia y ganador del Premio Nobel de Medicina, sabía bien lo que significaba enfrentarse a las dudas, equivocarse y continuar cuando los resultados todavía no aparecían. Antes de alcanzar el reconocimiento internacional, el científico español también atravesó etapas de incertidumbre y cometió errores durante sus investigaciones. Sin embargo, lejos de interpretar esas dificultades como una prueba de falta de talento, terminó convirtiéndolas en una enseñanza para quienes comenzaban su camino en la ciencia. Su experiencia lo llevó a defender una idea que mantuvo durante años: las capacidades de una persona no están completamente determinadas desde el inicio y pueden desarrollarse mediante la formación, la constancia y el trabajo.