La pelea entre Jefferson Farfán y Paco Bazán continúa. Recordemos que desde hace algunas semanas ambos vienen generando polémica tras dedicarse controversiales frases. Y, en esta oportunidad, en su última edición de Enfocados, su podcast que se transmite por YouTube, la ‘Foquita’ tuvo como entrevistado a Leao Butrón, ex arquero de Alianza Lima. Es entonces, cuando en plena conversación, el exdelantero de la selección peruana confesó que prefiere ir al programa de Magaly Medina que al del exarquero.

¿Jefferson Farfán prefiere ir al programa de Magaly Medina o al de Paco Bazán? Esto dijo el ex Alianza Lima

“¿Cuándo ha salido mejor del año? Nunca lo he visto donde ha salido. No puede venir acá cualquier pisa paja. No vas a venir. Se ha ido a quejar con su madrina (Magaly Medina), esto es hombre”, dijo Farfán en primera instancia.

Luego, Jefferson agregó: “Yo creo que prefiero ir donde la madrina que donde él”. Esta frase provocó las risas del mismo Farfán, de Butrón y de Roberto Guizasola, el otro conductor de “Enfocados”.

Cuánto le habría costado el mall que tendrá Jefferson Farfán

Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, ha incursionado en el sector inmobiliario con la construcción de un nuevo centro comercial, conocido como ‘Foquita Mall’. Este proyecto se está levantando en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur y se espera que inaugure en diciembre de 2024. Farfán, uno de los inversionistas principales, ha desembolsado un total de 55 millones de soles para este emprendimiento.

El programa ‘América Hoy’ confirmó que Farfán ha arrendado una superficie de 8,700 metros cuadrados dentro del mall, lo que demuestra la magnitud de su inversión. El respaldo financiero de distintas marcas ha sido fundamental, ya que estas firmaron contratos con el exjugador antes de que realizara su inversión, asegurando así el éxito inicial del proyecto.

El centro comercial contará con tres niveles que incluirán estacionamientos, gimnasio, canchas de pádel, restaurantes y una amplia oferta comercial, además de albergar un conocido supermercado. Esta infraestructura busca ofrecer un espacio integral para compras y entretenimiento, atrayendo a una gran cantidad de visitantes y fortaleciendo la posición de Farfán como empresario.

En cuanto a la inspiración detrás de este proyecto, Farfán ha señalado que su madre, Doña Charo, fue la principal impulsora de su incursión en el mundo empresarial. Tras retirarse del fútbol profesional, el exfutbolista ha trabajado durante los últimos cinco años en el sector de la construcción, y promete revelar más detalles sobre su nuevo emprendimiento próximamente en el programa ‘América Hoy’.

Cuándo se inaugurará el centro comercial de Jefferson Farfán

Tras conocerse el rumor de la inversión del exfutbolista en un centro comercial, ‘Todo se Filtra’ también se dirigió hasta el kilómetro 40 de la Panamericana Sur y allí confirmó que desde enero se estaba realizando la construcción de un centro comercial y que la obra estaría culminada en noviembre de este 2024.

Sin embargo, el mall en cuestión recién abriría sus puertas en diciembre, según confirmó un trabajador del proyecto. “Este año en diciembre, según lo planificado, está para inaugurarlo en diciembre”, afirmó un colaborador al reportero del magazine de Panamericana Televisión.