Se ha confirmado la hora de estreno del capítulo 4 de “Petals of Reincarnation” en HIDIVE, uno de los animes más curiosos y polémicos que estrena su segundo episodio. ¿A qué hora estará disponible? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 4 de “Petals of Reincarnation”

El capítulo 4 de "Petals of Reincarnation" se estrena este el jueves 22 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 11:00 a.m.

Colombia: 12:00 m.

Ecuador: 12:00 m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Perú: 12:00 m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

Marca el calendario: el Capítulo 4 de “Petals of Reincarnation” se estrenará oficialmente el 22 de abril de 2026. Se espera que la serie mantenga una emisión semanal, convirtiéndose en el plato fuerte de la temporada de primavera.

Dónde ver

Para el público internacional y especialmente en regiones como Norteamérica y Latinoamérica (según disponibilidad), la plataforma encargada de distribuir la serie será HIDIVE. El servicio de streaming ha asegurado los derechos exclusivos para este simulcast, permitiendo ver el episodio poco después de su emisión en Japón.

Cómo verlo en HIDIVE

Para disfrutar del estreno sin interrupciones, sigue estos pasos:

Suscripción Activa: Asegúrate de tener una cuenta activa en HIDIVE. Aplicación o Web: Puedes acceder a través de su sitio oficial o descargar la app en dispositivos móviles y consolas. Subtítulos: La serie contará con subtítulos en varios idiomas, incluyendo español e inglés, desde el momento de su lanzamiento.

Sinopsis

La trama sigue a Touya Senji, un estudiante que se siente mediocre y frustrado por no destacar en nada. Todo cambia cuando descubre la existencia de los “Retornados”: individuos que han usado una rama especial para suicidarse simbólicamente y reencarnar con las habilidades de genios del pasado. Sin embargo, no todos los retornados buscan el bien; una guerra entre brillantes héroes y despiadados villanos históricos está a punto de estallar.

Lista de personajes

Touya Senji: El protagonista en busca de su propio talento.

El protagonista en busca de su propio talento. Haitō: Una joven misteriosa que introduce a Touya al mundo de los Retornados.

Una joven misteriosa que introduce a Touya al mundo de los Retornados. Newton: Poseedor de habilidades relacionadas con la gravedad.

Poseedor de habilidades relacionadas con la gravedad. Neumann: Un estratega brillante con capacidades intelectuales sobrehumanas.

Un estratega brillante con capacidades intelectuales sobrehumanas. Miyamoto Musashi: El legendario espadachín cuya destreza es temida por todos.

De qué trata

En esencia, “Petals of Reincarnation” explora el concepto del determinismo y el talento. ¿Qué pasaría si pudieras heredar la genialidad de Einstein o la crueldad de un asesino histórico? La serie mezcla intensas secuencias de combate con un dilema moral: ¿somos dueños de nuestro destino o estamos limitados por la sombra de quienes fueron grandes antes que nosotros?

Tráiler oficial de “Petals of Reincarnation”

Ficha técnica