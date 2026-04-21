Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 3 de la Temporada 4 de “Re:Zero - Starting Life in Another World” este miércoles 22 de abril. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes qeu saber.

Hora de estreno del Capítulo 3 de la Temporada 4 “Re:Zero”

El capítulo 3 de la temporada 4 de “Re:Zero” se estrena este el miércoles 22 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 8:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

Marquen sus calendarios: el 22 de abril de 2026 es el día señalado. Tras una larga producción enfocada en mantener la altísima calidad visual a la que nos tiene acostumbrados el estudio White Fox, la cuarta temporada arranca su emisión semanal para cubrir los arcos más intensos de la novela ligera original.

Dónde ver

La plataforma oficial y exclusiva para seguir las aventuras de Subaru Natsuki en nuestra región es Crunchyroll. Como es habitual, el estreno contará con subtítulos en múltiples idiomas, incluyendo español (España) y español (Latinoamérica).

Cómo verlo en Crunchyroll

Para disfrutar del estreno de la Temporada 4 de Re:Zero, sigue estos pasos:

Crea una cuenta: Si no tienes una, regístrate en el sitio oficial. Suscripción Premium: Al ser un estreno de temporada “simulcast”, generalmente requiere una cuenta de pago (Fan o Mega Fan) para verlo el mismo día del lanzamiento. Busca el título: Escribe “Re:Zero” en el buscador o revisa la sección de “Simulcasts de Primavera”. Configura tus preferencias: Elige el idioma de audio original (japonés) y activa los subtítulos en tu idioma preferido.

Sinopsis

Después de los caóticos eventos de la temporada anterior, Subaru finalmente vislumbra un momento de paz, pero el destino en este mundo nunca es amable. La cuarta temporada se adentra en las repercusiones de las batallas pasadas y presenta nuevas amenazas que pondrán a prueba la cordura de Subaru y su capacidad de “Regreso por Muerte”. La política de las candidatas al trono se vuelve más agresiva y antiguos secretos sobre las Brujas del Pecado comienzan a salir a la luz.

Lista de personajes

El elenco principal regresa con algunas caras nuevas que prometen sacudir la jerarquía de poder:

Subaru Natsuki: El sufrido protagonista con la habilidad de rebobinar el tiempo.

El sufrido protagonista con la habilidad de rebobinar el tiempo. Emilia: La medio elfa y principal candidata al trono de Lugunica.

La medio elfa y principal candidata al trono de Lugunica. Beatrice: La espíritu bibliotecaria que ahora forma un contrato con Subaru.

La espíritu bibliotecaria que ahora forma un contrato con Subaru. Rem: Cuya situación sigue siendo un punto crítico de la trama.

Cuya situación sigue siendo un punto crítico de la trama. Ram: La leal hermana de Rem y pilar fundamental del grupo.

La leal hermana de Rem y pilar fundamental del grupo. Otto Suwen: El comerciante y “estratega” del equipo.

El comerciante y “estratega” del equipo. Garfiel Tinsel: El guardián de fuerza descomunal.

De qué trata

A grandes rasgos, Re:Zero narra la historia de un joven que es transportado a un mundo de fantasía donde descubre que, cada vez que muere, resucita en un “punto de guardado” anterior. En esta cuarta temporada, la trama se centra en el crecimiento de Subaru como líder y en la exploración de las facciones enemigas que buscan desestabilizar el reino, profundizando en el lore oscuro que hace a esta serie única en su género.

Tráiler oficial

Ficha técnica