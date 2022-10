En las redes sociales, rápidamente, se difundió un video en el que se puede observar al actor que interpreta a Hiro en “Al fondo hay sitio” durante un evento cantando en japonés una canción de la popular serie animada Dragon Ball. Esto ha provocado que el hecho se viralizara y que muchas personas busquen información sobre el tema que cantó el trabajador oriental de la familia Maldini.

QUÉ CANCIÓN DE DRAGON BALL CANTÓ HIRO DE AL FONDO HAY SITIO

El popular actor de la serie “Al fondo hay sitio”, Pier Paolo Goya Kobashigawa, más conocido como Hiro, se ha vuelto viral en TikTok por cantar el tema ‘Chala Head Chala’ de Dragon Ball Z en japonés durante un evento al aire libre. Y es que, pocos conocían que el actor podía entonar en su idioma original la canción característica de uno de los dibujos más emblemáticos y característicos del mundo.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ven a Hiro sobre un escenario vestido con su clásico traje negro, pero con una camiseta anaranjada, el cual es uno de los colores representativos del personaje de Dragon Ball.

El hecho ocurrió durante el ‘Otacon 2022′ llevado a cabo este último fin de semana en Perú y que reunió a miles de personas fanáticos de los populares animes emblemáticos que han cautivado a millones de personas en el mundo.

Este es el video de Hiro de “Al fondo hay sitio” cantando el tema ‘Chala Head Chala’ de Dragon Ball Z que se difundió en redes sociales.

QUIÉN ES HIRO DE AL FONDO HAY SITIO

Según se desprende de los registros de nuestro diario, Pier Paolo Goya Kobashigawa, quien interpreta a Hiro en “Al fondo hay sitio” es un actor peruano, hijo de padres japoneses, nacidos en la localidad de Okinawa. Goya estudió Diseño Gráfico y luego se desempeñó como publicista. Aunque el mundo del entretenimiento lo llamaba pudo tener su debut televisivo en la telenovela “La rica Vicky” en la que interpretó a Elías Ching, ‘El Chino’, tras participar en un taller de jóvenes actores.

Sin embargo, uno de los géneros de la música que más le llaman la atención a Hiro es el indie rock y sus bandas favoritas son: Depeche Mode, The Cure y The Killers. En su cuenta de Twitter, Paolo Goya se describe como actor, músico, cantante, ilustrador, diseñador, director de arte, creativo, escritor, bailarín, artista, pero sobre todo meditador vipassana.

En algún momento, el popular Hiro de “Al fondo hay sitio” contó en una entrevista a América TV, dijo que para interpretar al personaje asiático que trabaja para los Maldini no tuvo la necesidad de pasar por un casting, ya que lo que requería la producción era a alguien oriental y al no haber actores orientales, encajó en el perfil perfectamente.

“Hiro me llegó de sorpresa, me escribió Jorge Sánchez y me dice ‘oye, hay un personaje para ‘Al fondo hay sitio’ que es oriental, ¿te provoca?’. No veía mucho la serie y me explicó que era el reemplazo de Peter. Después hablé con el guionista, al final quedó y se ha ido moldeando”, contó Paolo Goya en una entrevista para Watshoitv.

QUÉ ES AL FONDO HAY SITIO

Al fondo hay sitio es una serie de televisión peruana de comedia, drama y suspenso, creada y producida por Efraín Aguilar para el canal América Televisión.

Es la primera serie de televisión producida en Perú en abordar la comedia, el drama, el suspenso, la acción y la tragedia en simultáneo, siendo el suspenso el género en que más destaca. Además, la serie ha logrado tener la mayor duración y el mayor éxito de entre otras series producidas a nivel nacional.

Al fondo hay sitio se estrenó el 30 de marzo de 2009 y finalizó el 5 de diciembre de 2016 contando con 8 temporadas. Sin embargo, luego de 5 años, el 16 de diciembre de 2021 se confirmó que fue renovada para una novena temporada, la cual se estrenó el 22 de junio de 2022.

Al fondo hay sitio ha recibido un total de 9 nominaciones y 22 galardones de los Premios Luces, otorgado por el diario El Comercio.

QUÉ ES DRAGON BALL

Dragon Ball es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Fue publicado originalmente en la revista Shōnen Jump, de la editorial japonesa Shūeisha, entre 1984 y 1995.

La trama de Dragon Ball describe las aventuras de Gokū, un guerrero saiyajin, experto en artes marciales que en su infancia inicia sus viajes y aventuras en las que pone a prueba y mejora sus habilidades de pelea, enfrentando oponentes y protegiendo a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad.

En Dragon Ball, conforme transcurre la trama, conoce a otros personajes que le ayudan en este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que al ser reunidas invocan a un dragón que concede deseos. En varias ocasiones resultan útiles tanto para Gokū y sus amigos como para la humanidad, aunque también son procuradas de forma constante por algunos seres malignos.

Hoy por hoy, esta serie animada es una de las más recordadas y vigentes. Su característico personaje Goku, es aclamado por millones de niños, adolescentes y adultos, quienes recuerdan con gran cariño las aventuras de Dragon Ball.