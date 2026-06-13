El uso de ingredientes caseros para el cuidado del cabello sigue ganando popularidad en redes sociales, donde miles de personas comparten recomendaciones para mejorar la apariencia de su melena sin recurrir a productos costosos. Entre las alternativas más comentadas aparece el vinagre, un producto común en los hogares que es señalado por sus posibles beneficios para limpiar, aportar brillo y mejorar el aspecto del cabello. Además, muchos usuarios aseguran haber obtenido resultados positivos tras incorporarlo regularmente a sus rutinas capilares. Sin embargo, los especialistas advierten que su aplicación requiere ciertos cuidados para evitar efectos no deseados. Conoce qué opinan los dermatólogos sobre este remedio casero, cuáles son sus beneficios, qué tipos de vinagre se recomiendan y cómo utilizarlo de manera adecuada.

¿ES SEGURO Y RECOMENDABLE UTILIZAR VINAGRE EN EL CABELLO SEGÚN LOS EXPERTOS?

Aunque la comunidad digital suele alabar el vinagre por su capacidad para otorgar luminosidad, mejorar la textura de la melena y regular el pH del cuero cabelludo, los profesionales advierten que no debe emplearse de forma indiscriminada. Debido a su alta acidez, es fundamental evitar aplicaciones prolongadas o el contacto directo del producto puro con el pelo, ya que un manejo inadecuado podría irritar o perjudicar la piel de la cabeza. Por esta razón, dermatólogos y estilistas subrayan que su uso es beneficioso únicamente cuando se siguen protocolos estrictos que garantizan tanto la seguridad como la efectividad del tratamiento, según informa Heraldo.

Qué dicen los dermatólogos sobre el uso de vinagre para el cabello | Foto: Freepik

¿QUÉ TIPO DE VINAGRE ES EL MÁS ADECUADO PARA CADA NECESIDAD?

Los expertos sugieren distinguir principalmente entre dos variedades, cada una con características químicas particulares que responden a distintas condiciones:

Vinagre de manzana: Se posiciona como la opción predilecta para melenas secas, maltratadas o con textura rizada. Su composición es más amable con el pH cutáneo y aporta un extra de nutrientes, incluyendo minerales, vitaminas y potasio, los cuales ayudan a hidratar profundamente y fortalecer la fibra capilar.

Se posiciona como la opción predilecta para melenas secas, maltratadas o con textura rizada. Su composición es más amable con el pH cutáneo y aporta un extra de nutrientes, incluyendo minerales, vitaminas y potasio, los cuales ayudan a hidratar profundamente y fortalecer la fibra capilar. Vinagre blanco: Al ser significativamente más ácido y potente, su función principal es la desinfección y la limpieza profunda. Es el aliado perfecto para casos críticos donde existe un exceso notable de oleosidad o cuando el cuero cabelludo presenta una saturación severa por el uso recurrente de diversos productos químicos.

¿CÓMO UTILIZAR EL VINAGRE DE FORMA SEGURA?

Para usar este remedio de forma segura, el paso más importante es mezclar siempre el vinagre con agua antes de aplicarlo. Debes usar una parte de vinagre por cada una o dos partes de agua. Dependiendo de lo que quieras conseguir, la forma de aplicarlo será diferente:

Para un efecto de brillo inmediato: Simplemente incorpora el preparado al final de tu rutina de lavado habitual, dejándolo actuar durante un par de minutos antes de aclarar con abundante agua.

Simplemente incorpora el preparado al final de tu rutina de lavado habitual, dejándolo actuar durante un par de minutos antes de aclarar con abundante agua. Para usar como acondicionador: Masajea suavemente el cuero cabelludo con la disolución después del champú; deja reposar de tres a cinco minutos y retira todo resto con abundante agua.

Masajea suavemente el cuero cabelludo con la disolución después del champú; deja reposar de tres a cinco minutos y retira todo resto con abundante agua. Para tratamientos de choque: Si el objetivo es eliminar residuos persistentes o combatir la caspa, el tiempo de exposición debe extenderse entre 15 y 30 minutos. Para ello, masajea el producto desde la raíz hasta las puntas y protege el cabello con una toalla o gorro térmico; finaliza enjuagando profundamente hasta garantizar que no quede ningún rastro del vinagre.

VÍDEO RECOMENDADO: