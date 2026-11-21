La preocupación se instaló en el Hospital Guillermo Almenara, en Lima, luego de que los familiares de un paciente trasplantado denunciaran que contrajo viruela del mono durante su permanencia en el centro médico. Jorge Chirinos Cavero, de 53 años, ingresó el 28 de octubre para recibir un trasplante de médula ósea, pero días después su recuperación tomó un rumbo inesperado. La aparición de fiebre elevada, desmayos y ampollas en la piel encendió las alarmas, hasta que los exámenes confirmaron que padecía mpox, denominación utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según contó su esposa, los médicos le comunicaron que la infección no tenía cura y que el trasplante había fracasado debido al deterioro de su sistema inmunológico. Actualmente, el hombre permanece en estado crítico, mientras su familia sostiene que el contagio ocurrió dentro del establecimiento de EsSalud. El caso ha despertado interrogantes sobre las condiciones de prevención y control de infecciones en los hospitales, especialmente en las unidades donde se atiende a pacientes con defensas severamente debilitadas.

Conoce cómo es la transmisión de la viruela del mono que implica contacto estrecho piel con piel

La mpox, conocida anteriormente como viruela del mono, es una infección provocada por un virus del género orthopoxvirus, al que también pertenece el agente causante de la viruela humana. Su propagación ocurre principalmente cuando existe contacto estrecho con una persona infectada, especialmente al tocar directamente las lesiones, costras, fluidos corporales o secreciones respiratorias durante encuentros cercanos y prolongados. A diferencia de otros patógenos respiratorios, no se transmite fácilmente por el aire ni mediante interacciones casuales, una característica que influye en su capacidad de expansión.

El contagio también puede producirse al utilizar objetos contaminados, como prendas de vestir, toallas o sábanas que hayan estado en contacto con las lesiones de un paciente. La transmisión puede ocurrir mientras la persona presenta síntomas, aunque el riesgo depende de la etapa de la infección. Asimismo, el contacto sexual representa una vía frecuente de propagación debido al contacto directo de piel con piel. Sin embargo, los especialistas advierten que la mpox no debe considerarse exclusivamente una enfermedad de transmisión sexual, pues puede contraerse mediante otros tipos de contacto físico estrecho.

Conoce los síntomas de una persona que ha sido infectada con el mpox para evacuarle inmediatamente

La mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, puede manifestarse de distintas maneras dependiendo de cada organismo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas suelen aparecer entre uno y 21 días después del contacto con el virus. Sin embargo, no todas las personas desarrollan las mismas señales: algunas presentan molestias leves y otras pueden no mostrar síntomas.

El cuadro puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza intenso, agotamiento y molestias musculares o en la espalda. A estas manifestaciones pueden sumarse ganglios inflamados y dolorosos, especialmente en el cuello, las axilas y las ingles, además de dolor de garganta y algunas molestias respiratorias. No obstante, una de las señales más características de la infección es la aparición de erupciones en la piel, que inicialmente pueden parecer granitos o ampollas. Con el paso de los días, estas evolucionan hasta convertirse en lesiones con líquido, pústulas y finalmente costras.

Aunque las alteraciones cutáneas suelen ser el signo más reconocible de la enfermedad, no necesariamente comienzan en el rostro. Las lesiones pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, como los genitales, la zona alrededor del ano, la boca, la garganta, las manos y los pies. Incluso pueden extenderse a otras regiones de la piel o limitarse a unas cuantas marcas. Esta variedad de manifestaciones hace que la identificación de la enfermedad requiera una evaluación médica.

¿Desde cuándo la viruela del mono apareció en el mundo y en dónde se dio el primer caso como brote?

La expansión internacional de la mpox experimentó un cambio significativo en 2022, cuando el patrón de transmisión dejó de estar asociado principalmente con zonas boscosas de África, donde se identificaba como una enfermedad de origen zoonótico. Desde entonces, los contagios se concentraron mayoritariamente entre personas, con una incidencia elevada en redes sexuales de hombres que tienen relaciones con hombres. Este comportamiento fue documentado por investigaciones médicas internacionales y reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud (Minsa), especialmente en Lima.

La preocupación volvió a tomar fuerza en agosto de 2024, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró nuevamente una emergencia de salud pública de importancia internacional. La decisión respondió al incremento de casos en la República Democrática del Congo y otros países africanos, donde circulaba un clado del virus considerado de mayor riesgo. Ante este escenario, resulta necesario examinar las vías de transmisión, las manifestaciones clínicas y los registros oficiales para comprender qué tan vulnerable se encuentra el Perú frente a una posible expansión de la enfermedad.

En el caso del Perú se concentran en grupos específicos y muestran una tendencia muy baja

El Perú notificó su primer caso de mpox en 2022 y, desde entonces, los registros epidemiológicos mostraron una disminución progresiva de contagios en Lima Sur. De acuerdo con los boletines de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris), ese año se confirmaron 595 casos en dicha jurisdicción, mientras que en 2023 la cifra descendió a 29. La tendencia continuó durante 2024, cuando apenas se contabilizaron 10 pacientes hasta la semana epidemiológica 33, reflejando una contracción sostenida del brote.

Los reportes oficiales también revelaron que, de los 10 contagios registrados en 2024, nueve correspondían a hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres y siete vivían con VIH bajo tratamiento antirretroviral. La presencia del virus también se extendió a menos distritos: de los trece que reportaron casos en 2022, solo cuatro o cinco mantenían registros en 2024, entre ellos Chorrillos, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Mientras tanto, Paraguay confirmó en noviembre un brote de ocho casos importados de España y Brasil, que elevaron a nueve el total anual. “Estamos ante un brote y podrían aparecer más casos si no se toman las medidas adecuadas”, alertó Andrea Ojeda, directora general de Vigilancia de la Salud de ese país.