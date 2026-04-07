El Capítulo 1 de la Temporada 5 de “Rent a Girlfriend” llegará a nuestras pantallas este martes 8 de abril exclusivamente en Crunchyroll. Para los usuarios de Latinoamérica y España, la plataforma suele seguir el modelo de “simulcast”, estrenando el capítulo pocas horas después de su emisión en Japón.

Hora de estreno del Capítulo 1 de la Temporada 5 “Rent a Girlfriend”

El capítulo 1 de la temporada 5 de “Rent a Girlfriend” se estrena este el miércoles 8 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 8:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

El calendario marca el 8 de abril de 2026 como el día oficial en que Kanojo, Okarishimasu retoma su emisión. Esta temporada promete profundizar en las consecuencias de los eventos climáticos de la entrega anterior, manteniendo a la audiencia al borde del asiento con las dudas existenciales de sus protagonistas.

Dónde ver

La casa oficial de “Rent a Girlfriend” en Occidente sigue siendo Crunchyroll. La plataforma de streaming de anime cuenta con los derechos exclusivos de distribución para la mayoría de los territorios internacionales, ofreciendo el contenido en alta definición y con subtítulos oficiales.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para disfrutar del estreno sin interrupciones, sigue estos pasos:

Cuenta Premium: Asegúrate de tener una suscripción activa (Fan o Mega Fan) para acceder al capítulo en el momento exacto del estreno. Buscador: Utiliza el buscador de la app o web y escribe “Rent-a-Girlfriend”. Lista de seguimiento: Añade la serie a “Mi lista” para recibir notificaciones automáticas en cuanto el episodio esté disponible. Calidad: Puedes ajustar la resolución desde el icono de engranaje en el reproductor (recomendado 1080p para disfrutar el arte de TMS Entertainment).

Sinopsis

Tras los eventos que pusieron a prueba la sinceridad de Kazuya, la quinta temporada arranca con una tensión renovada. Los sentimientos ya no pueden ocultarse bajo el contrato de “novia de alquiler”, y la presión del entorno familiar de ambos comienza a cerrar el círculo. ¿Podrá Kazuya finalmente dar el paso definitivo o aparecerá un nuevo obstáculo que reinicie el ciclo de malentendidos?

Lista de personajes

Esta temporada trae de vuelta a nuestras chicas favoritas y al atribulado protagonista:

Kazuya Kinoshita: El eterno indeciso que busca redención emocional.

El eterno indeciso que busca redención emocional. Chizuru Mizuhara: La “novia de alquiler” perfecta que lucha con sus sentimientos reales.

La “novia de alquiler” perfecta que lucha con sus sentimientos reales. Mami Nanami: La exnovia astuta que siempre tiene un plan bajo la manga.

La exnovia astuta que siempre tiene un plan bajo la manga. Ruka Sarashina: La novia posesiva y energética que no se rinde.

La novia posesiva y energética que no se rinde. Sumi Sakurasawa: La amiga tímida que ofrece el apoyo moral más puro.

La amiga tímida que ofrece el apoyo moral más puro. Mini Yaemori: La vecina influencer que actúa como la “wingwoman” de Kazuya.

De qué trata

Rent a Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu) narra la historia de Kazuya Kinoshita, quien tras una ruptura dolorosa decide utilizar una aplicación para alquilar una novia. Así conoce a Chizuru Mizuhara, una chica hermosa y profesional. Sin embargo, lo que empezó como un servicio pagado se convierte en una red compleja de mentiras cuando descubren que sus abuelas son amigas y que deben mantener la farsa para no decepcionarlas, desarrollando en el proceso sentimientos genuinos y caóticos.

Tráiler oficial

Ficha técnica