Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Capítulo 1 de la Temporada 5 de “Rent a Girlfriend” llegará a nuestras pantallas este martes 8 de abril exclusivamente en Crunchyroll. Para los usuarios de Latinoamérica y España, la plataforma suele seguir el modelo de “simulcast”, estrenando el capítulo pocas horas después de su emisión en Japón.
Hora de estreno del Capítulo 1 de la Temporada 5 “Rent a Girlfriend”
El capítulo 1 de la temporada 5 de “Rent a Girlfriend” se estrena este el miércoles 8 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:
- México: 8:00 a.m.
- Colombia: 9:00 a.m.
- Ecuador: 9:00 a.m.
- Venezuela: 10:00 a.m.
- Chile: 11:00 a.m.
- Argentina: 11:00 a.m.
- Perú: 9:00 a.m.
- Bolivia: 10:00 a.m.
- Paraguay: 11:00 a.m.
- Uruguay: 11:00 a.m.
- España: 4:00 p.m. (hora peninsular)
Fecha de estreno oficial
El calendario marca el 8 de abril de 2026 como el día oficial en que Kanojo, Okarishimasu retoma su emisión. Esta temporada promete profundizar en las consecuencias de los eventos climáticos de la entrega anterior, manteniendo a la audiencia al borde del asiento con las dudas existenciales de sus protagonistas.
Dónde ver
La casa oficial de “Rent a Girlfriend” en Occidente sigue siendo Crunchyroll. La plataforma de streaming de anime cuenta con los derechos exclusivos de distribución para la mayoría de los territorios internacionales, ofreciendo el contenido en alta definición y con subtítulos oficiales.
Cómo verlo en Crunchyroll
Para disfrutar del estreno sin interrupciones, sigue estos pasos:
- Cuenta Premium: Asegúrate de tener una suscripción activa (Fan o Mega Fan) para acceder al capítulo en el momento exacto del estreno.
- Buscador: Utiliza el buscador de la app o web y escribe “Rent-a-Girlfriend”.
- Lista de seguimiento: Añade la serie a “Mi lista” para recibir notificaciones automáticas en cuanto el episodio esté disponible.
- Calidad: Puedes ajustar la resolución desde el icono de engranaje en el reproductor (recomendado 1080p para disfrutar el arte de TMS Entertainment).
Sinopsis
Tras los eventos que pusieron a prueba la sinceridad de Kazuya, la quinta temporada arranca con una tensión renovada. Los sentimientos ya no pueden ocultarse bajo el contrato de “novia de alquiler”, y la presión del entorno familiar de ambos comienza a cerrar el círculo. ¿Podrá Kazuya finalmente dar el paso definitivo o aparecerá un nuevo obstáculo que reinicie el ciclo de malentendidos?
Lista de personajes
Esta temporada trae de vuelta a nuestras chicas favoritas y al atribulado protagonista:
- Kazuya Kinoshita: El eterno indeciso que busca redención emocional.
- Chizuru Mizuhara: La “novia de alquiler” perfecta que lucha con sus sentimientos reales.
- Mami Nanami: La exnovia astuta que siempre tiene un plan bajo la manga.
- Ruka Sarashina: La novia posesiva y energética que no se rinde.
- Sumi Sakurasawa: La amiga tímida que ofrece el apoyo moral más puro.
- Mini Yaemori: La vecina influencer que actúa como la “wingwoman” de Kazuya.
De qué trata
Rent a Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu) narra la historia de Kazuya Kinoshita, quien tras una ruptura dolorosa decide utilizar una aplicación para alquilar una novia. Así conoce a Chizuru Mizuhara, una chica hermosa y profesional. Sin embargo, lo que empezó como un servicio pagado se convierte en una red compleja de mentiras cuando descubren que sus abuelas son amigas y que deben mantener la farsa para no decepcionarlas, desarrollando en el proceso sentimientos genuinos y caóticos.
Tráiler oficial
Ficha técnica
- Título original: Kanojo, Okarishimasu (Rent-a-Girlfriend)
- Estudio de animación: TMS Entertainment
- Género: Comedia romántica, Drama
- Director: Kazuomi Koga / Shinya Une
- Composición de la serie: Mitsutaka Hirota
- Diseño de personajes: Kanna Hirayama
- Música: Kenichi Maeyamada (Hyadain)
- Plataforma de streaming: Crunchyroll