Resumen

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El capítulo 5 de la Temporada 5 de “Rent a Girlfriend” se estrena en Crunchyroll este miércoles 6 de mayo. (Foto: Crunchy)
El capítulo 5 de la Temporada 5 de “Rent a Girlfriend” se estrena en Crunchyroll este miércoles 6 de mayo. (Foto: Crunchy)
Por Paolo Valdivia

El llegará a nuestras pantallas este miércoles 6 de mayo exclusivamente en Crunchyroll. Para los usuarios de Latinoamérica y España, la plataforma suele seguir el modelo de “simulcast”, estrenando el capítulo pocas horas después de su emisión en Japón.

Hora de estreno del Capítulo 5 de la Temporada 5 “Rent a Girlfriend”

El capítulo 5 de la temporada 5 de “Rent a Girlfriend” se estrena este el miércoles 6 de mayo a estas horas en Latinoamérica y España:

  • México: 8:00 a.m.
  • Colombia: 9:00 a.m.
  • Ecuador: 9:00 a.m.
  • Venezuela: 10:00 a.m.
  • Chile: 11:00 a.m.
  • Argentina: 11:00 a.m.
  • Perú: 9:00 a.m.
  • Bolivia: 10:00 a.m.
  • Paraguay: 11:00 a.m.
  • Uruguay: 11:00 a.m.
  • España: 4:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

El calendario marca el 6 de mayo como el día oficial en que Kanojo, Okarishimasu retoma su emisión. Esta temporada promete profundizar en las consecuencias de los eventos climáticos de la entrega anterior, manteniendo a la audiencia al borde del asiento con las dudas existenciales de sus protagonistas.

Dónde ver

La casa oficial de “Rent a Girlfriend” en Occidente sigue siendo Crunchyroll. La plataforma de streaming de anime cuenta con los derechos exclusivos de distribución para la mayoría de los territorios internacionales, ofreciendo el contenido en alta definición y con subtítulos oficiales.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para disfrutar del estreno sin interrupciones, sigue estos pasos:

  1. Cuenta Premium: Asegúrate de tener una suscripción activa (Fan o Mega Fan) para acceder al capítulo en el momento exacto del estreno.
  2. Buscador: Utiliza el buscador de la app o web y escribe “Rent-a-Girlfriend”.
  3. Lista de seguimiento: Añade la serie a “Mi lista” para recibir notificaciones automáticas en cuanto el episodio esté disponible.
  4. Calidad: Puedes ajustar la resolución desde el icono de engranaje en el reproductor (recomendado 1080p para disfrutar el arte de TMS Entertainment).

Sinopsis

Tras los eventos que pusieron a prueba la sinceridad de Kazuya, la quinta temporada arranca con una tensión renovada. Los sentimientos ya no pueden ocultarse bajo el contrato de “novia de alquiler”, y la presión del entorno familiar de ambos comienza a cerrar el círculo. ¿Podrá Kazuya finalmente dar el paso definitivo o aparecerá un nuevo obstáculo que reinicie el ciclo de malentendidos?

Lista de personajes

Esta temporada trae de vuelta a nuestras chicas favoritas y al atribulado protagonista:

  • Kazuya Kinoshita: El eterno indeciso que busca redención emocional.
  • Chizuru Mizuhara: La “novia de alquiler” perfecta que lucha con sus sentimientos reales.
  • Mami Nanami: La exnovia astuta que siempre tiene un plan bajo la manga.
  • Ruka Sarashina: La novia posesiva y energética que no se rinde.
  • Sumi Sakurasawa: La amiga tímida que ofrece el apoyo moral más puro.
  • Mini Yaemori: La vecina influencer que actúa como la “wingwoman” de Kazuya.

De qué trata

Rent a Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu) narra la historia de Kazuya Kinoshita, quien tras una ruptura dolorosa decide utilizar una aplicación para alquilar una novia. Así conoce a Chizuru Mizuhara, una chica hermosa y profesional. Sin embargo, lo que empezó como un servicio pagado se convierte en una red compleja de mentiras cuando descubren que sus abuelas son amigas y que deben mantener la farsa para no decepcionarlas, desarrollando en el proceso sentimientos genuinos y caóticos.

Tráiler oficial

Ficha técnica

  • Título original: Kanojo, Okarishimasu (Rent-a-Girlfriend)
  • Estudio de animación: TMS Entertainment
  • Género: Comedia romántica, Drama
  • Director: Kazuomi Koga / Shinya Une
  • Composición de la serie: Mitsutaka Hirota
  • Diseño de personajes: Kanna Hirayama
  • Música: Kenichi Maeyamada (Hyadain)
  • Plataforma de streaming: Crunchyroll
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