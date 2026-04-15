Crunchyroll nos ha confirmado la hora de estreno del capítulo 3 de la Temporada 2 de “The Beginning After the End” este miércoles 8 de abril. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber ahora mismo.

Hora de estreno del capítulo 3 de la Temporada 2 de “The Beginning After the End”

El capítulo 3 de la temporada 2 de “The Beginning After the End” se estrena este el miércoles 15 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 12:30 p.m.

Colombia: 1:30 p.m.

Ecuador: 1:30 p.m.

Venezuela: 2:30 p.m.

Chile: 3:30 p.m.

Argentina: 3:30 p.m.

Perú: 1:30 p.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Paraguay: 3:30 p.m.

Uruguay: 3:30 p.m.

España: 8:30 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

¡Es oficial! La fecha de estreno oficial del capítulo 3 de la Temporada 2 de “The Beginning After the End” es el 15 de abril. Los canales oficiales han confirmado que el primer episodio llegará para abrir el mes con toda la acción y la calidad visual que caracteriza a esta producción de Tapas Studios.

Dónde ver la Temporada 2 de “The Beginning After the End”

Para seguir el estreno de forma legal y con la mejor resolución, las plataformas autorizadas son:

Crunchyroll: Como principal distribuidor global para occidente.

Como principal distribuidor global para occidente. Tapas: Para quienes siguen el material original y las actualizaciones del equipo de producción.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para no perderte el estreno este 1 de abril en Crunchyroll, solo sigue estos pasos:

Ingresa a tu cuenta de Crunchyroll Premium para acceder al simulcast. Busca “The Beginning After the End” en el catálogo. Activa las notificaciones en la app para recibir el aviso en cuanto el episodio esté disponible con subtítulos en español. ¡Disfruta del regreso de Art en alta definición!

Sinopsis

Arthur Leywin continúa su ascenso como uno de los magos más prodigiosos de su generación. Sin embargo, el conocimiento de su vida pasada como rey empieza a ser una carga pesada mientras intenta proteger a sus seres queridos de amenazas que superan lo conocido. En esta temporada, el equilibrio entre su vida escolar y sus responsabilidades como guerrero será puesto a prueba.

Lista de personajes

Arthur Leywin: Nuestro protagonista, decidido a dominar sus núcleos de magia.

Nuestro protagonista, decidido a dominar sus núcleos de magia. Sylvie: El vínculo dragón que sigue evolucionando junto a Arthur.

El vínculo dragón que sigue evolucionando junto a Arthur. Tessia Eralith: La heredera elfa cuyo destino está cada vez más entrelazado con el de Art.

La heredera elfa cuyo destino está cada vez más entrelazado con el de Art. Virion Eralith: El mentor que guiará a Arthur en los momentos de mayor tensión política.

El mentor que guiará a Arthur en los momentos de mayor tensión política. Los Lances: Los protectores de Dicathen, cuyas habilidades empezaremos a ver en acción.

De qué trata la Temporada 2

Esta entrega se centra en el Arco de la Academia Xyrus, donde Arthur deberá navegar por las complejidades de la nobleza y la rivalidad estudiantil. Pero no todo es estudio; la sombra de una invasión y la aparición de enemigos con poderes abrumadores marcarán el tono de una temporada mucho más oscura y llena de adrenalina que la anterior.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “The Beginning After The End”

Ficha técnica