A nivel global incluso, hoy el Perú como nación llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados a una población que cada inicio de undécimo mes del año, recibe jornada libre conmemorando acontecimiento muy particular, y de índole católico. Con respecto a los feriados que calendariza el Gobierno, y hoy ascienden a 16, llega el rango de fechas entre el 31 de octubre y 2 de noviembre, que terminan generando cierta inquietud en los ciudadanos beneficiarios considerando sobre todo la posibilidad de gozar de nuevo fin de semana largo como durante Fiestas Patrias, por ejemplo.

EL GOBIERNO PERUANO CONFIRMA SI HABRÁ FERIADO LARGO DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

Como cada año, los feriados son recibidos por los sectores laborales del Perú, con gran regocijo y satisfacción debido al otorgamiento de descansos remunerados que este 1 de noviembre, por ejemplo, podrá ser gozado tras la conmemoración del Combate de Angamos.

El beneficio otorgado por parte del Gobierno anualmente, asciende hoy a un total de 16 días festivos, habiéndose decretado además jornadas no laborables que generan cierta confusión cuando se trata de juntar fechas como del 31 de octubre al domingo 2 del undécimo mes.

Con la inclusión de solemnidad cristiana que busca festejar especialmente la partida de nuestros seres queridos a través de actos litúrgicos, los trabajadores peruanos solamente gozarán de un solo feriado en el mes de noviembre 2025, y por ende sin terminar generando la celebración de fin de semana largo.

Para este año que ya termina, la efemérides del 1 de noviembre caerá el día sábado luego del viernes 31 de octubre donde también sobre territorio peruano, se festejará el Día de la Canción Criolla y Halloween, y significará así el primer y único asueto previo a los últimos 3 que habrán durante diciembre.

ESTOS SON LOS ORÍGENES DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS DE CADA 1 DE NOVIEMBRE

El Vaticano expresa de manera oficial, y mediante su plataforma web, que el Día de Todos los Santos de cada 1 de noviembre no es más que una fiesta litúrgica dedicada “a hacer presentes en nuestra memoria a todas aquellas personas que, superando la debilidad y las tentaciones, fueron dóciles a la acción del Espíritu Santo y ahora comparten la gloria de Cristo”.

Si bien los orígenes de esta efemérides datan del siglo IV, la festividad se remonta a Antioquía en el domingo después de Pentecostés y durante las pascuas cuando San Juan Crisóstomo ya lo comentaba, aunque recién entre los siglos VIII y IX, comenzó a difundirse por gran parte de Europa.

De acuerdo a la información compartida por el Vaticano, la fecha del 1 de noviembre fue escogida por el Papa Gregorio III en Roma porque coincidía “con la consagración de una capilla en San Pedro dedicada a las reliquias de los Santos Apóstoles y de todos los santos mártires y confesores”, y algunos años después con Carlomagno como emperador romano, el evento católico ganaría mayor popularidad y trascendencia.

LA LISTA OFICIAL DE LOS 16 FERIADOS QUE SE CELEBRAN EN PERÚ ANUALMENTE

1 de Enero, Año Nuevo

Abril, Jueves y Viernes Santo

1 de Mayo, Día del Trabajo

7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera{

29 de Junio, San Pedro y San Pablo

23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias

6 de Agosto, Batalla de Junín