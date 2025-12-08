Alianza Lima perdió la oportunidad de pelear por clasificar directamente a la zona de grupos de Copa Libertadores tras caer ante Sporting Cristal por definición de penales. En este contexto, el jugador blanquiazul más criticado por los hinchas fue Sergio Peña, a quien le tocó fallar desde los doce pasos. En este contexto, Reimond Manco también arremetió contra el volante.

Reimond Manco ‘liquida’ a Sergio Peña con polémico consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

“Por eso siempre digo que a veces es mejor hablar menos y jugar más, que hablar más y jugar menos”, dijo en primera instancia el popular ‘Rei’ en ‘A La Cama con el ‘Rei’. “Desde el día que llegó, pensé que si se dedicaba solo a jugar y entrenar iba a ser el mejor fichaje de la liga peruana, sin ninguna duda”, agregó.

“Puedes haber jugado en Real Madrid, pero ahora estás en Alianza y esa es otra historia. Nadie te va a respetar solamente por la carrera que tuviste. La gente se acuerda del ahora, no del ayer. Cuando haces declaraciones fuera de lugar y no la rompes en la cancha, esas palabras terminan siendo una bomba de tiempo”, añadió el experimentado jugador.

¿Qué más dijo Reimond Manco?

Asimismo, Reimond le dio una recomendación a Peña. “Ahora es el momento de demostrar por qué estuviste tantos años en Europa, por qué Alianza compró tu pase y te hizo contrato hasta 2028. No te voy a juzgar, no soy nadie para hacerlo”.

Por último, pese a todo, Manco resaltó que Peña es un excelente jugador y tiene condiciones de sobra. “Lo que dijiste más lo que no jugaste se juntan y te ganas la antipatía de la gente. Esa es la única verdad. Para mí el partido no va a hacer que yo cambie mi percepción de lo que juega, porque es un ‘crack’ y he jugado a su lado”.

Así se jugarán los duelos entre Cristal y Cusco FC por ser Perú 2

Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha: 10 de diciembre

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Nacional

Partidos de vuelta

Cusco FC vs. Sporting Cristal

Fecha: 14 de diciembre

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

