¡Un nuevo desafío! La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) abrió sus puertas a miles de jóvenes que lucharán por una vacante en la Decana de América. El examen de admisión está dividido por áreas/facultades y fue programado para el 7, 8, 14 y 15 marzo. Este sábado 14 le correspondía a las carreras relacionadas con el área de Salud, con excepción de Medicina Humana, que corresponde exclusivamente al domingo 15 de marzo.

El examen tiene lugar en la Ciudad Universitaria. El ingreso a la sede se da desde las 6:00 am hasta 8:30 am y el examen tiene una duración de 4 horas, inicia a las 10:00 am y finaliza a la 1:00 pm.

Al igual que en otros años, miles de estudiantes y sus padres se reunieron en el ingreso de la UNMSM para iniciar una nueva jornada de admisión en la sede universitaria. Al culminar el examen, la universidad dará a conocer la lista oficial de ingresantes a través de la página oficial.

Link de Resultados del Examen de Admisión 2026-II

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció que dará a conocer la lista de ingresantes en la web oficial (LINK).

Ingresa a la web de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, haz clic en Resultados del examen de admisión 2026, elige la carrera a la que postulaste y por último ingresa tus datos (apellidos o código del postulante).

¡La San Marcos hace historia! UNMSM aprueba creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial que estará adscrita a esta facultad. (Fuente: Andina)

¿A qué hora se conocerán los resultados del Examen de Admisión de la UNMSM 2026-II?

De acuerdo con lo anunciado, se publicarán los resultados por la tarde a través de la plataforma de la Oficina Central de Admisión (OCA).

¿Qué debes tener en cuenta para ir a dar el Examen de Admisión de la UNMSM?

Recuerda que el día que acudas a dar el examen de admisión, deberás llevar tu DNI vigente y carné de postulante. Asimismo, está prohibido llevar cámara, celular, calculadora u otros. dispositivos. Todo postulante será revisado. Por último, se recomienda acudir con ropa ligera, sin exceso de adornos.