El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que cortará el suministro del recurso hídrico hoy lunes 21 y martes 22 de diciembre en sectores del distrito de Ventanilla.

A través de una publicación en su página de Facebook, la empresa estatal indicó que la suspensión del servicio será por trabajos de mantenimiento en el sistema de agua potable.

Desde las 10 a.m. de hoy lunes hasta las 9 a.m. del martes 22 de diciembre todo el distrito de Ventanilla, a excepción de C.P. Pachacútec, asentamiento humano Villamoto, Villa de los Reyes y Los Cedros, no contará con el recurso hídrico.

Asimismo, desde el mediodía hasta las 6:00 p.m. de hoy lunes 21, el asentamiento humano Pachacútec u. Pop. Pecp. Parcela 1 no contará con agua. Ante esta situación, los vecinos de Ventanilla deberán tomar sus previsiones para no ver afectadas sus actividades diarias.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Francisco Sagasti anuncia suspensión de vuelos procedentes de Europa

TE PUEDE INTERESAR