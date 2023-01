La serie post-apocalíptica “The Last of Us” volvió a ser un verdadero éxito una semana más. La historia se pone cada vez más interesante y los fans siguen disfrutando de uno de los estrenos más esperados del año.

El último domingo se estrenó el tercer episodio y, como ya se ha hecho costumbre desde su lanzamiento, provocó gran cantidad de comentarios positivos en las redes sociales.

Cabe resaltar que este sorprendente relato está inspirado en el famoso videojuego de PlayStation. Su primer capítulo rompió récords al ser visualizado por más de 4 millones de espectadores solamente en Estados Unidos.

“The Last of Us”: ¿cuándo se estrenará el capítulo 4?

El próximo episodio de “The Last of Us” será lanzado el próximo domingo 5 de febrero. Los fans cuentan los días para saber qué sucederá con sus personajes favoritos.

Horarios para ver el capítulo 4 de “The Last of Us”

9 pm (hora Perú)

9 pm (hora Colombia)

8 pm (México)

11 pm (Argentina)

11 pm (Uruguay)

Por dónde ver el capítulo 4 de “The Last of Us”

“The Last of Us” se puede ver por medio del streaming de HBO: HBO Max. Para acceder a su contenido, deberás suscribirte y hacer un pago mensual.

Cabe resaltar que en total serán ocho episodios los que se podrán observar en esta primera temporada de “The Last of Us”.