“The Last of Us” sigue generando críticas positivas y, a medida que avanza, su historia se vuelve más interesante para los fanáticos. Este último domingo se estrenó el episodio 7 de la serie de HBO Max. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para ver el siguiente capítulo.

“The Last of Us”: fecha de estreno del capítulo 8

“The Last of Us” estrena cada domingo un nuevo episodio, por lo que el nuevo capítulo será lanzado el próximo 5 de marzo.

“The Last of Us”: hora de estreno del capítulo 8

Perú: 9:00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Guatemala: 8.00 p. m.

Honduras: 8.00 p. m.

El Salvador: 8.00 p. m.

Nicaragua: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Panamá: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

República Dominicana: 10.00 p. m.

Puerto Rico: 10.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 2.00 p. m. del lunes 6 de marzo de 2023.

“The Last of Us”: ¿por dónde ver el capítulo 8?

El capítulo 8 de “The Last of Us” lo puedes ver solamente a través de HBO Max. Para poder acceder al streaming y suscribirte tienes que ingresar al siguiente ENLACE.

“The Last of Us”: ¿cuál es la trama de la historia?

“The last of us” se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. El primero es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.