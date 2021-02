El icónico saco rojo brillante de The Weeknd se robó las miradas durante la noche del Super Bowl 2021 y el show de medio tiempo. Esta prenda junto a una serie de cambios en su apariencia lo han acompañado a lo largo de su carrera musical. Aquí te contamos qué hay detrás de los vendajes de Abel Testfaye, mejor conocido como The Weeknd.

El autor de “Blinding lights”, una canción que brilló en TikTok y otras plataformas, no fue nominado a los premios Grammy 2021 —tema por el cual luego reclamó en Twitter— se convirtió en el artista principal del show de medio tiempo en el Super Bowl LV que se celebró este fin de semana en Florida.

Durante el “Halftime Show”, el artista canadiense interpretó algunos de sus temas más exitosos como “Can’t feel my face”, “Starboy” y varias canciones de su más reciente álbum: “Save your tears” y “Blinding lights”. Todo ello acompañado de una coreografía y escenarios impecables.

En esta oportunidad se pudo ver a The Weeknd con un rostro limpio, descubierto y sin ninguna señal de bótox. Todo esto se ha visto en producciones y presentaciones recientes del artista, ya que maneja una narrativa sobre un alter ego que es parte de su música.

Las transformaciones estéticas que sufrido The Weeknd recuerdan mucho a David Bowie y su Ziggy Stardust (un alter ego del británico). En ambos casos se trata de un personaje creado por el artista para dar una narrativa relacionada a su obra.

“Este personaje está teniendo una noche realmente mala, y puedes tener tu propia interpretación de lo que es”, relató el artista canadiense a Variety antes de dar su espectáculo en el Super Bowl. “Esa mala noche comienza con demasiados tragos y una pelea, pero luego la historia se vuelve más surrealista, aparentemente involucrando la posesión de un espíritu maligno, decapitación y más”, añadió.

Pero cuando las lesiones se convirtieron en parte de su look y sus fans empezaron a “normalizarlo”, The Weeknd volvió a sorprender con una nueva imagen: pasó de tener la nariz rota y ensangrentada a estar cubierto por vendajes. Esto se vio en los American Music Awards de noviembre, donde cantó “Save Your Tears” e “In your eyes”.

El último cambio dramático fue visto en el video oficial para “Save your tears”, donde aparece con un rostro intervenido por cirugías estéticas. Pareciera que el bótox se hubiera apoderado de su cara.

“Todo es una progresión y vemos cómo la historia del personaje alcanza niveles elevados de peligro y absurdo a medida que avanza la historia”, explicó el artista a Variety. “Supongo que se puede pensar que ser atractivo no es importante para mí, pero una narrativa convincente sí lo es”, detalló respecto a su arte y el mensaje que quiere plasmar.

En la presentación del Super Bowl 2021, lo vimos con su característico saco rojo, acompañado de bailarines profesionales que tenían la cara vendada y usaban ropa idéntica al músico. Claramente se trató de un recuerdo de aquella etapa por la que pasó su alter ego.

Así fue el show de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl 2021. (Video: NFL/ESPN)