Los ciudadanos del mundo deben contar con su respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI), siendo España el país que perteneciente a la Unión Europea (UE), hoy debe acogerse a medida que lo dejará de convertir en una cédula perenne. En el territorio gobernado actualmente por Pedro Sánchez, existe población muy particular que logra verse beneficiada gracias a su vigencia, sin embargo ahora normativa puntual sorprende disponiendo que hasta cierta fecha cuentas con plazo para renovarlo oficialmente.

DILE ADIÓS AL DNI PERMANENTE EN ESPAÑA Y CONOCE HASTA CUÁNDO TIENES PLAZO PARA RENOVARLO

Nueva políticas y normativas sobre todo, empiezan a establecerse sobre territorios europeos entre los cuales figura la España de Pedro Sánchez, el país cuya ciudadanía con ciertas características, ahora cuenta con plazo límite para la renovación del denominado DNI permanente.

Dicha cédula sin fecha de caducidad, ahora tendrá que modificarse, y de manera puntual gestionarse la obtención de uno nuevo, según lo precisan artículos del Reglamento (UE) 2019/1157 enmarcado en reforzar la seguridad de todas las personas que lo portan también como residentes.

La información brindada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y entorno a la normativa señalada, puntualiza que todos los DNI expedidos a ciudadanos españoles mayores de 70 años y personas con gran invalidez, deben renovarse hasta el 3 de agosto de 2031 para darle paso a categoría simbólica: 01-01-999, y así terminar actualizando criterios buscando alinear el formato de cada uno con el estándar europeo.

Cabe resaltar, que una vez obtenida la nueva cédula de manera voluntaria, y sin necesidad de cita previa en las Unidades de Documentación, la población beneficiaria igualmente gozará de validez extendida, y superior a los 10 años, tal y como lo dispone el Real Decreto 255/2025.

PROTEGE TU DNI ANTE EVENTUAL SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, Y SIGUE LAS RECOMENDACIONES BRINDADAS POR LA OCU

A diario, son varios los trámites que puedes llegar a realizar, y por diversos motivos, siendo la virtualidad una de las modalidades más empleadas, y a la vez quizá más riesgosa si tomamos en consideración el uso inadecuado de datos personales consignados en DNI.

En ese sentido, y desde España, la OCU hoy llama la atención compartiendo información detallada acerca de las acciones que debemos llevar a cabo si nos solicitan el envío de dicha cédula mediante Internet.

Considerando las recomendaciones oficiales brindadas por parte de la Policía Nacional y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a continuación te decimos cómo compartir tu DNI a través de plataformas digitales, y de forma segura, según la “asociación privada independiente y sin ánimo de lucro” mencionada:

Envío de versión en blanco y negro

- Esta acción puntual reduce el nivel de detalle e impide manipulaciones digitales más precisas.

Nunca envíes las dos caras del DNI, salvo que te lo soliciten de manera obligatoria, y una entidad o institución confiable.

La OCU hoy te brinda recomendaciones clave para que mantengas tu DNI bien protegido si necesitas compartir imágenes mediante Internet. (Fuente: El Peruano)

Incorpora una marca de agua o texto a imagen enviada.

- Esta acción puntual dificulta su reutilización indebida.

Oculta datos innecesarios tachando o difuminando información y envíalo como JPG.

- Esta acción puntual haca que los datos tapados no puedan recuperarse por no existir capas en este formato.

A propósito del tema, la OCU te sugiere además que antes de aceptar el envío de DNI virtualmente, y lleves a cabo los consejos de seguridad detallados líneas arriba, puedas asegurarte la confiabilidad del destino, motivo del trámite puntual, y asimismo quedarte con una copia o prueba de lo que has enviado.

LOS OTROS RIESGOS ORIGINADOS POR EL ENVÍO DE DNI A TRAVÉS DE INTERNET Y SIN PRECAUCIONES

Suplantación de identidad

- Los delincuentes pueden realizar compras fraudulentas.

- Los delincuentes pueden solicitar préstamos o créditos a tu nombre.

- Los delincuentes pueden abrir cuentas en bancos o servicios online sin tu consentimiento.

Contratación de servicios no autorizados

- Los delincuentes pueden firmar contratos de telefonía, electricidad, seguros u otros servicios sin tu aval.

- Los delincuentes pueden generarte deudas como titulares aparentes.

Acceso indebido a información sensible

- Los delincuentes pueden consultar o modificar tus datos bancarios.

- Los delincuentes pueden acceder a tu historial médico o sanitario.

- Los delincuentes pueden iniciar sesión en servicios digitales donde el DNI actúe como identificador.

Estafas y fraudes a otros

- Los delincuentes pueden cometer fraudes que afecten a otras personas o entidades.

- Los delincuentes pueden enviar correos o mensajes con tu identidad para engañar a otros.