La Ley del Presupuesto Público recientemente promulgado confirma la entrega de un bono excepcional de S/100 para una amplia parte de los trabajadores estatales durante el primer mes de 2026. Esta medida, que forma parte del Convenio Colectivo Centralizado, establece requisitos específicos para identificar a los beneficiarios y garantizar que el pago llegue únicamente a quienes mantengan vínculo laboral vigente al momento del depósito.

La norma también detalla los regímenes incluidos, el proceso administrativo previo y las condiciones que deberán cumplir las entidades públicas para tramitar este beneficio. Además, aclara que se trata de un pago por única vez, sin carácter remunerativo ni pensionable. A continuación, te contamos todos los detalles.

Foto: Andina

¿QUIÉNES RECIBEN EL BONO EXCEPCIONAL DE 2026?

El Presupuesto Público determina con precisión qué grupos laborales accederán al bono. Según la ley, este pago corresponde a los trabajadores del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales que formen parte de alguno de los siguientes marcos laborales:

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 728

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 1057

Servidores de los regímenes de las Leyes 30057

Servidores de los regímenes de las Leyes 29709

Servidores de los regímenes de las Leyes 28091.

Además, se especifica que el bono alcanzará a quienes estén registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas antes del 30 de junio de 2025 y mantengan vínculo laboral activo en la fecha en que se realice el desembolso, según informa Infobae.

¿CÓMO SE SOLICITA ESTE BONO?

El trabajador no realiza un trámite individual. La gestión se efectúa dentro de cada entidad pública, pues la ley indica que el bono se procesa administrativamente desde diciembre de 2025 y se paga como máximo en enero de 2026.

Cabe recordar que el beneficio no es remunerativo, no genera aportes ni se suma a otros derechos laborales, ya que “no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable y no forma parte de los beneficios laborales”.

¿QUÉ OCURRE CON LOS TRABAJADORES DE LOS GOBIERNOS LOCALES?

Para estos trabajadores se aplica una condición adicional: además del registro en el AIRHSP, también es válido aparecer en el sistema PDT–PLAME del Ministerio de Trabajo durante junio de 2025. La ley precisa que ambos mecanismos sirven para acreditar la presencia del trabajador en planilla, siempre acompañado de vínculo laboral vigente al momento del pago.

¿QUÉ OCURRE CON LOS FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN 276?

Existe una excepción para ciertos servidores incluidos en niveles remunerativos de funcionarios y directivos del D.L. 276. Aunque normalmente estos puestos no reciben este tipo de beneficios, la ley señala que podrán acceder al bono si la entidad justifica su situación ante el Ministerio de Economía y Finanzas y obtiene la opinión previa de Servir sobre la naturaleza del puesto. En palabras de la norma, este grupo “sí percibe el bono” siempre que se sustente adecuadamente su función y responsabilidades.