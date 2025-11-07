Durante el 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en marcha una campaña nacional que permite a un sector de la población tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma totalmente gratuita.

El trámite es rápido, accesible y disponible en todas las oficinas del país. A continuación, te contamos quiénes serán beneficiarios de esta medida y los pasos para realizar el trámite.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DE LA INICIATIVA DEL RENIEC?

El beneficio está dirigido a los recién nacidos y bebés menores de 8 meses que tramiten su primer DNI durante el 2025. Tener el DNI desde el nacimiento permite acceder a programas sociales, servicios médicos y educativos, según explica el diario La República.

(Fuente: RENIEC)

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE?

Los padres o tutores pueden acudir a cualquier oficina del Reniec, donde recibirán orientación completa sobre los pasos a seguir y las medidas de seguridad del proceso. La entidad reafirma así su compromiso con la inclusión, la identidad y el acceso equitativo a los servicios en todo el país.

¿QUÉ SE NECESITA PARA HACER EL TRÁMITE?

Solo se requiere una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. No es necesario que ambos padres estén presentes ni que el menor acuda personalmente, lo que simplifica el procedimiento y evita desplazamientos innecesarios.

(Fuente: El Peruano)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.