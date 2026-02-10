Si estás pensando en viajar o visitar otro país, es fundamental tener tu pasaporte al día para evitar contratiempos. En esta nota te explicamos dónde puedes tramitarlo y cuáles son los pasos necesarios para obtenerlo, pues son muchos los compatriotas que desconocen cuáles son los pasos a seguir para realizar este trámite.

¿Cómo obtener el pasaporte electrónico y cuánto debo pagar? Sigue estos cinco pasos para realizar este trámite

Si deseas obtener el pasaporte electrónico para mayores de edad, puedes tramitarlo presencialmente en las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en los Migracentros de Puruchuco y Villa María o en los centros MAC Arequipa, MAC Ancash, MAC Ayacucho, MAC Cajamarca, MAC Cusco, MAC Ica, MAC Loreto, MAC Huánuco, MAC Moquegua, MAC Ucayali, MAC La Libertad, MAC Piura, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Sur y MAC Lima Norte, previa cita.

Si no cuentas con cita y tienes un viaje de urgencia, puedes tramitar tu pasaporte por emergencia.

Este documento tiene una vigencia de 10 años.

Descarga tu cartilla informativa aquí

Cuáles son los requisitos

DNI en buen estado y último emitido.

Recibo de pago por derecho de trámite.

Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso.

Para el caso de personas mayor de edad con discapacidad que le impida manifestar su voluntad de manera indubitable, el padre o madre que acompañe debe cumplir con lo siguiente:

Si es peruano, DNI en buen estado.

Si es extranjero, documento de identidad u otro análogo reconocido por el Estado peruano, según corresponda.

En caso de representante legal, además de lo anterior, debes presentar:

Presentar carta poder simple o poder inscrito en registros públicos con vigencia de los últimos treinta (30) días calendario o poder consular legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillado.

Presentar original del documento que acredita la representación legal o figura legalmente afín que invoca, ya sea por resolución judicial o instrumento público análogo.

Así debes hacer tu trámite

1) Paga por el derecho de trámite

Haz el pago de S/ 120.90 por derecho a expedición de pasaporte:

Págalo.pe: puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810.

puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810. Banco de la Nación: puedes pagar en cualquier Banco de la Nación o agente Multired.

Recuerda que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago.

Solo si realizaste el pago de S/ 98.60, deberás abonar el monto adicional S/ 22.30 con el código de pago 01810.

2) Obtén tu cita

Ingresa al Sistema de Citas en Línea y programa tu cita. Selecciona la sede en la que deseas ser atendido. Registra tus datos o los de la persona que va a tramitar el pasaporte.

Te recomendamos imprimir la constancia de la cita o tomar una captura de pantalla con tu celular para agilizar la atención cuando acudas a la sede de Migraciones; además de presentar tu Declaración Jurada en caso de pérdida o robo de pasaporte.

3) Acude a tu cita

El día de tu cita acércate a la sede que seleccionaste llevando tu DNI y tu recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido.

El trámite de pasaporte electrónico es presencial. Si bien un tercero puede realizar el pago u obtener la cita para un familiar o amigo, el titular debe asistir personalmente a la cita donde confirmaremos su identidad y le tomaremos una foto para el pasaporte.

4) Pasa por la toma de foto

Cuando acudas a tu cita, te tomaremos la foto para el pasaporte. Esta foto se toma de acuerdo a las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta estas condiciones:

No usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos.

No llevar lentes de contacto cosméticos de color.

No llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro.

No llevar piercings en el rostro.

5) Recoge tu pasaporte electrónico

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos.

Si por algún motivo no puedes recoger tu pasaporte, tienes 60 días para hacerlo en la sede en la que hiciste el trámite. Si el pasaporte electrónico no es recogido dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo.