Por Redacción EC

Si estás pensando en viajar o visitar otro país, es fundamental tener tu pasaporte al día para evitar contratiempos. En esta nota te explicamos dónde puedes tramitarlo y cuáles son los pasos necesarios para obtenerlo, pues son muchos los compatriotas que desconocen cuáles son los pasos a seguir para realizar este trámite.

¿Cómo obtener el pasaporte electrónico y cuánto debo pagar? Sigue estos cinco pasos para realizar este trámite
Tramites

¿Cómo obtener el pasaporte electrónico y cuánto debo pagar? Sigue estos cinco pasos para realizar este trámite

Atención miembros de mesa: esto recibirán aparte de los S/165 por cumplir con su labor en las Elecciones Generales
Tramites

Atención miembros de mesa: esto recibirán aparte de los S/165 por cumplir con su labor en las Elecciones Generales

Pensión ONP y sueldos de trabajadores del Estado en el Banco de la Nación: estas son las fechas para cobrar en febrero 2026
Tramites

Pensión ONP y sueldos de trabajadores del Estado en el Banco de la Nación: estas son las fechas para cobrar en febrero 2026

¡Adiós a las colas! Así puedes pagar tus servicios en segundos usando Yape
Tramites

¡Adiós a las colas! Así puedes pagar tus servicios en segundos usando Yape