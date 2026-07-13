Jorge Carrillo Acosta, docente y especialista en finanzas de Pacífico Business School, explicó los principales aspectos que los trabajadores deben conocer sobre el pago de la gratificación por Fiestas Patrias. El experto abordó las dudas más frecuentes relacionadas con este beneficio laboral, dirigido a quienes mantienen un vínculo formal con su empleador. Sus precisiones buscan orientar a los trabajadores sobre sus derechos y las obligaciones que deben cumplir las empresas. Además, recordó la importancia de conocer los plazos establecidos por la legislación vigente. El beneficio corresponde a los trabajadores del sector privado que se encuentran en planilla, así como a los servidores del sector público sujetos al régimen laboral de la actividad privada. De acuerdo con el cronograma oficial, las empresas tienen plazo hasta el miércoles 15 de julio de 2026 para efectuar el depósito. El incumplimiento de esta obligación puede generar sanciones económicas para los empleadores. Dependiendo del régimen laboral y del número de trabajadores afectados, las multas podrían superar los 120.000 soles.

Estos son los empleados que no reciben gratificación por Fiestas Patrias, según las leyes peruanas establecidas

Quedan excluidos del pago de la gratificación diversos regímenes laborales o reciben un beneficio distinto, según la normativa vigente:

Los trabajadores de pequeñas empresas inscritas en el Remype perciben solo el 50 % de la gratificación.

Los servidores del sector público no reciben gratificación, sino un aguinaldo fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo monto es de S/ 300.

Los practicantes y jóvenes en formación laboral acceden a una media subvención económica al completar seis meses de labores, por lo que este pago no necesariamente coincide con julio o diciembre.

Los trabajadores de microempresas, así como los independientes e informales, no tienen derecho a percibir gratificación.

Así se calcula el monto de la gratificación que recibirán los trabajadores hasta antes del 15 de julio

El monto de la gratificación dependerá del tiempo que el trabajador haya permanecido en planilla durante el semestre comprendido entre enero y junio de 2026. Quienes hayan laborado todo ese período tendrán derecho a recibir un sueldo bruto completo como beneficio. Además, este pago se entrega sin descuentos por conceptos como AFP, Sistema Nacional de Pensiones o Impuesto a la Renta. De esta manera, el trabajador percibe el importe íntegro de la gratificación. En cambio, quienes solo hayan trabajado algunos meses durante ese semestre recibirán una gratificación proporcional al tiempo laborado. A este beneficio se suma una Bonificación Extraordinaria equivalente al 9% de la remuneración, monto que reemplaza el aporte que el empleador realiza a EsSalud. Como resultado, el dinero recibido supera el sueldo neto habitual que perciben los trabajadores cada mes. Esto convierte a la gratificación de julio en uno de los ingresos más importantes del año para quienes están en planilla.

Esta es la cantidad de trabajadores del sector privado serán beneficiados con el pago de la gratificación de julio

Más de cuatro millones de trabajadores serían beneficiados con el pago de la gratificación correspondiente a julio de 2026, de acuerdo con las estimaciones oficiales. Este beneficio representa uno de los desembolsos laborales más importantes del año para quienes se encuentran en planilla. Su entrega coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias y supone un importante alivio para la economía de miles de familias. Además, impulsa el consumo en diversos sectores del país. Las proyecciones indican que el monto total destinado al pago de las gratificaciones alcanzaría aproximadamente los 10.000 millones de soles. Esta significativa inyección de recursos tendría un impacto positivo en la actividad económica, especialmente en el comercio y los servicios. El beneficio también fortalece el poder adquisitivo de los trabajadores durante una de las temporadas de mayor movimiento comercial. De esta manera, la gratificación se consolida como un factor clave para dinamizar la economía nacional.