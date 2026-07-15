El Estado Mayor General del Ejército de Kuwait informó este miércoles que las defensas aéreas del país están enfrentando ataques de drones en distintas zonas del país, en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán en la región del golfo Pérsico, según un comunicado difundido a través de la red social X.

“Las defensas aéreas kuwaitíes están enfrentando actualmente a amenazas de drones hostiles”, señaló el comunicado militar.

Las autoridades explicaron, además, que las explosiones escuchadas en el país correspondían a la intercepción de esos equipos electrónicos por parte de los sistemas de defensa aérea, sin precisar el origen de los mismos ni informar hasta el momento de daños materiales o víctimas.

El Estado Mayor pidió a la población seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.

Este miércoles, Washington lanzó una segunda oleada de ataques contra capacidades militares iraníes que, según el Gobierno estadounidense, se utilizan para amenazar a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio mundial.

Un video publicado por el sitio web Sepah News de la Guardia Revolucionaria de Irán el 14 de julio de 2026, muestra el lanzamiento de misiles hacia objetivos estadounidenses en Bahréin y Kuwait. (Foto de SEPAHNEWS.COM / AFP). / -

El ataque se sumó a otro realizado horas antes, que según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) “mermaron aún más” las capacidades de Irán. Las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos de misiles de crucero en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.

Teherán, por su parte, denunció la ruptura del memorando de entendimiento que había puesto fin a la tregua bilateral y aseguró que más de 30 civiles habían muerto en los últimos bombardeos, cifra que no ha sido verificada de forma independiente.

Trump, por su parte, afirmó esta semana que por ahora no buscará una negociación con Irán, aunque reconoció que representantes de ambos países mantuvieron contacto durante los últimos días.