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Resumen

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Esta captura de vídeo muestra una densa columna de humo en Abdali, en la frontera norte de Kuwait. Foto: AFP
Esta captura de vídeo muestra una densa columna de humo en Abdali, en la frontera norte de Kuwait. Foto: AFP
Por Agencia EFE

El Estado Mayor General del Ejército de Kuwait informó este miércoles que las defensas aéreas del país están enfrentando ataques de drones en distintas zonas del país, en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán en la región del golfo Pérsico, según un comunicado difundido a través de la red social X.

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