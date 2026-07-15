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Estados Unidos “deshabilita” nuevo buque petrolero que se dirigía a Irán tras violar bloqueo naval. (Centcom).
Estados Unidos “deshabilita” nuevo buque petrolero que se dirigía a Irán tras violar bloqueo naval. (Centcom).
Por Agencia EFE

Fuerzas estadounidenses impidieron este miércoles que un petrolero con bandera de Curazao, que navegaba hacia un puerto iraní en el golfo Pérsico, continuara su camino, después de que la embarcación ignorara varias advertencias y tratara de incumplir las medidas de bloqueo naval impuestas por Washington, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

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