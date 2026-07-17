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Esta captura de pantalla, tomada el 15 de julio de 2026 a partir de un video facilitado por el Mando Central de EE. UU. el 13 de julio de 2026, muestra lo que el ejército estadounidense describe como un ataque en Irán. Foto: AFP
Esta captura de pantalla, tomada el 15 de julio de 2026 a partir de un video facilitado por el Mando Central de EE. UU. el 13 de julio de 2026, muestra lo que el ejército estadounidense describe como un ataque en Irán. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

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