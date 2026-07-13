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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablando en el Capitolio en Washington, el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/ Will Oliver)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablando en el Capitolio en Washington, el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/ Will Oliver)
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes el lanzamiento de una campaña diplomática para “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI) y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.

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