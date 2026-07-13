Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).
Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).
/ -
Por

El ejército de Irán advirtió el lunes que no permitirá que Estados Unidos “interfiera” en la gestión del estrecho de Ormuz, tras la reanudación de las hostilidades entre ambos países.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.