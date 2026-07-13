El ejército de Irán advirtió el lunes que no permitirá que Estados Unidos “interfiera” en la gestión del estrecho de Ormuz, tras la reanudación de las hostilidades entre ambos países.

El portavoz del mando militar Jatam Al Anbiya dijo en un mensaje en video que Teherán “bajo ninguna circunstancia permitirá (...) que Estados Unidos interfiera en la gestión” de esta vía estratégica, a la vez que advirtió a los países del Golfo que cualquier cooperación con Washington será considerada “un acto de guerra”.

Además, los Guardianes de la Revolución de Irán acusaron a Estados Unidos de poner en peligro el suministro global de petróleo y gas al “interferir” en el estrecho de Ormuz.

El portavoz del ejército ideológico iraní, Hosein Mohebi, afirmó que Estados Unidos “debe rendir cuentas” por poner en peligro la seguridad del suministro energético global y agregó que Teherán “seguirá ejerciendo su soberanía y la gestión del estrecho de Ormuz”, en una publicación en X.

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