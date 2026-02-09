Por Luis Carlo Merino

Anualmente, el sector privado formal reviste de suma importancia para millones de trabajadores peruanos, y esto debido a los beneficios económicos que terminan recibiendo por parte de sus respectivas empresas. En ese sentido, hoy vuelve a llamar la atención el otorgamiento de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2025, y que puedes cobrar si la compañía como tal realiza ciertas actividades económicas durante todo un periodo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¿Cómo saber si me corresponde el pago de utilidades 2026?
Tramites

¿Cómo saber si me corresponde el pago de utilidades 2026?

¿Cuándo se publican los resultados del examen COAR 2026 tras la primera fase de evaluación?
Tramites

¿Cuándo se publican los resultados del examen COAR 2026 tras la primera fase de evaluación?

¿Cuándo cobrar? Cronograma de pagos 2026 en el Banco de la Nación: Sueldos y pensiones ONP de febrero
Tramites

¿Cuándo cobrar? Cronograma de pagos 2026 en el Banco de la Nación: Sueldos y pensiones ONP de febrero

Nombre del AÑO 2026 en el Perú: ¿Qué denominación le otorgó el Gobierno?
Tramites

Nombre del AÑO 2026 en el Perú: ¿Qué denominación le otorgó el Gobierno?