¿Cómo saber si me corresponde el pago de utilidades 2026?

Anualmente, el sector privado formal reviste de suma importancia para millones de trabajadores peruanos, y esto debido a los beneficios económicos que terminan recibiendo por parte de sus respectivas empresas. En ese sentido, hoy vuelve a llamar la atención el otorgamiento de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2025, y que puedes cobrar si la compañía como tal realiza ciertas actividades económicas durante todo un periodo.

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE COBRAR UTILIDADES EN 2026?

El ejercicio fiscal 2025 ha culminado, pero hoy es considerado para la revisión de tributos vinculados a la tercera categoría, y generados por parte de empresas que según el Decreto Legislativo 892 de 1996, se encuentran obligadas a repartir utilidades dentro de los 30 días posteriores a la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.

Al respecto, resulta importante destacar que los trabajadores del sector privado solo podrán verse beneficiados mediante la cobranza de dicho beneficio económico, si la compañía para la cual laboras te tiene en planilla, y asimismo cuenta con más de 20 empleados a su cargo.

Bajo lo referido a través del Decreto Legislativo Nº 892, y desde noviembre de 1996, el derecho a participar en las utilidades de empresas generadoras de rentas de tercera categoría, engloba a quienes figuran sujetos al régimen laboral de la actividad empresarial, y aplica también para las personas con contrato a tiempo parcial, pero de forma proporcional.

PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA ANUAL MEDIANTE UTILIDADES Y CÓMO CALCULAR SU REPARTO

Porcentajes de la renta anual antes de impuestos

- Empresas pesqueras: 10%

- Empresas de telecomunicaciones: 10%

- Empresas industriales: 10%

- Empresas mineras: 8%

- Comercio y restaurantes: 8%

- Otras actividades: 5%

Criterios para el cálculo de utilidades

- El 50% en función a los días laborados

Este porcentaje es considerado en base al tiempo efectivamente trabajado, e incluyendo descansos por maternidad y licencias con goce de haber.

En el caso de trabajadores a tiempo parcial, el criterio establece que deben sumársele las horas trabajadas hasta completar una jornada ordinaria.

- El 50% en función a las remuneraciones percibidas

Este monto se divide entre la suma de los sueldos anuales de todos los trabajadores.

Luego, el resultado se multiplica por el total de las remuneraciones que le correspondió a cada trabajador durante el último ejercicio fiscal.

Considerando ambos porcentajes, y la adición entre si, los trabajadores peruanos del sector privado pueden terminar calculando el dinero que les corresponde cobrar en 2026, pero considerando de manera importante el monto máximo de utilidades a percibir, y cuya equivalencia asciende a las 18 remuneraciones.