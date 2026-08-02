La legislación peruana reconoce una compensación económica especial para quienes laboran durante un feriado nacional sin descanso sustitutorio. (Fuente: Difusión)
La legislación peruana reconoce una compensación económica especial para quienes laboran durante un feriado nacional sin descanso sustitutorio. (Fuente: Difusión)
Por Redacción EC

El miércoles 6 de agosto será feriado nacional en el Perú por la conmemoración de la Batalla de Junín, una de las gestas decisivas en el proceso de independencia del país. Aunque muchas entidades públicas y privadas suspenderán sus actividades, algunos sectores como comercio, salud, transporte, turismo, restaurantes y seguridad continuarán operando con normalidad. Para estos trabajadores, la legislación laboral establece un pago adicional cuando laboran durante un feriado sin recibir un descanso compensatorio.