Esta es la razón por la cuál se ha declarado como feriado nacional el día jueves 6 de agosto de 2026.
Esta es la razón por la cuál se ha declarado como feriado nacional el día jueves 6 de agosto de 2026.
Por Paolo Valdivia

El calendario oficial de feriados en el Perú contempla fechas de profunda trascendencia cívica e histórica que buscan recordar los hitos que marcaron el devenir de la nación. Entre ellas destaca una fecha clave a mitad de año: el jueves 6 de agosto, día en el que se conmemora uno de los episodios más importantes del proceso emancipador sudamericano.

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