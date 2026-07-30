Tras el cierre de las celebraciones por Fiestas Patrias, la ciudadanía peruana ya comienza a mirar el calendario con atención para planificar sus próximas actividades, descansos o viajes cortos. El año 2026 aún guarda varias fechas festivas de gran importancia cívica, histórica y religiosa. Conocer cuántos y cuáles son los feriados que faltan desde agosto hasta diciembre resulta fundamental para una correcta organización personal y laboral. A continuación te contamos el cronograma oficial establecido para el territorio peruano en este segundo semestre.

¿Cuántos feriados quedan en el 2026 desde el mes de agosto?

Quedan en total 7 feriados:

Jueves 6 de agosto - Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto - Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre - Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre - Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre - Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre - Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre - Navidad

Feriados nacionales durante el mes de agosto

El octavo mes del año arranca de inmediato con un día de descanso obligatorio. El jueves 6 de agosto se conmemora la Batalla de Junín, una fecha instaurada para recordar el crucial enfrentamiento que antecedió a la independencia definitiva del país.

Semanas más tarde, el domingo 30 de agosto, el calendario marca la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de la policía y de las enfermeras, además de ser la primera santa de América. Aunque este último cae en fin de semana, sigue formando parte del listado oficial de feriados nacionales.

Fechas clave en octubre y noviembre

El décimo mes del año trae consigo un merecido descanso a mitad de semana. El jueves 8 de octubre se recuerda el Combate de Angamos, una jornada cívica en honor al gran almirante Don Miguel Grau Seminario y a los héroes del monitor Huáscar.

Por su parte, ingresando al antepenúltimo mes, el domingo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una tradición profundamente arraigada en las familias peruanas para visitar a sus difuntos, la cual también se acopla al descanso dominical.

Cierre de año en diciembre: Los últimos feriados y la Navidad

El último mes del año concentra una de las cargas festivas más importantes para el sector público y privado. Las celebraciones inician con la Inmaculada Concepción el martes 8 de diciembre.

Inmediatamente después, el miércoles 9 de diciembre se conmemora la histórica Batalla de Ayacucho, hito que consolidó la independencia sudamericana. Finalmente, el año culmina con el esperado feriado de Navidad el viernes 25 de diciembre, el cual configura el último fin de semana largo del 2026 al unirse con el sábado 26 y domingo 27.