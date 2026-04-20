El Perú vivió una intensa jornada electoral durante las Elecciones Generales 2026, en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para definir a sus próximas autoridades. La votación incluyó la elección del presidente de la República y dos vicepresidentes, además de representantes al Parlamento Andino, senadores y diputados. En la antesala de este proceso, el Jurado Nacional de Elecciones organizó el esperado debate presidencial, donde los 35 aspirantes al denominado “sillón de Pizarro” expusieron sus principales propuestas ante el electorado. Entre los temas que marcaron la agenda destacaron la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, ejes centrales de sus campañas. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó a la población las sanciones establecidas para quienes no cumplieran con su deber de sufragar el 12 de abril, advirtiendo sobre las multas vigentes en el marco del proceso. Una cita electoral de gran alcance que volvió a movilizar al país en su conjunto.

¿Cuánto te costará no votar? Los montos que podrías pagar si faltaste a las Elecciones 2026

El incumplimiento de las obligaciones electorales durante la jornada de votación conlleva sanciones económicas establecidas por la normativa vigente en el Perú. En el caso de quienes fueron designados como miembros de mesa, ya sea en condición de titulares o suplentes, la inasistencia sin justificación puede generar una multa de S/ 275.

No obstante, la normativa contempla la posibilidad de presentar descargos o excusas formales ante el Oficina Nacional de Procesos Electorales o el Jurado Nacional de Elecciones, siempre que existan motivos válidos que sustenten la ausencia.

En cuanto a los ciudadanos que no acuden a emitir su voto, también se aplican sanciones diferenciadas según la clasificación socioeconómica del distrito de residencia, conforme a lo establecido en la Ley N.° 28859. En zonas consideradas de pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50; en distritos catalogados como pobres, el monto es de S/ 55; mientras que en áreas no pobres llega a S/ 110.

Para facilitar la verificación de posibles sanciones, el Jurado Nacional de Elecciones habilitó una plataforma digital que permite consultar, mediante el número de DNI, si un ciudadano registra multas electorales pendientes.

El IMPORTANTE anuncio que hizo el Reniec sobre la emisión del DNI electrónico en este 2026: no te pierdas estos beneficios

Aunque los electores pueden sufragar con su DNI vencido, el Reniec ha impulsado una campaña para promover el uso del DNI electrónico, ofreciendo tarifas especiales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para mayores de 17 años, los costos de renovación, duplicado o corrección del documento se han fijado en 30 soles, mientras que para los menores de edad el trámite tiene un valor de 16 soles.

Esta medida ha mostrado resultados positivos, con más de 2 millones de DNI electrónicos emitidos en lo que va del año, brindando a los peruanos una opción moderna y segura para su identificación, según reporta América TV.

Las consecuencias de no pagar la multa

No cancelar la multa electoral puede generar diversas restricciones en trámites cotidianos. El sistema administrativo bloquea procedimientos hasta que la deuda sea regularizada.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

La imposibilidad de realizar gestiones notariales.

Dificultades para renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Obstáculos para completar trámites ante entidades públicas.

Esto significa que cualquier gestión oficial quedará suspendida hasta que el ciudadano cumpla con el pago correspondiente, según informa Infobae.