Por Kenyi Peña Andrade

El Perú vivió una intensa jornada electoral durante las Elecciones Generales 2026, en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para definir a sus próximas autoridades. La votación incluyó la elección del presidente de la República y dos vicepresidentes, además de representantes al Parlamento Andino, senadores y diputados. En la antesala de este proceso, el Jurado Nacional de Elecciones organizó el esperado debate presidencial, donde los 35 aspirantes al denominado “sillón de Pizarro” expusieron sus principales propuestas ante el electorado. Entre los temas que marcaron la agenda destacaron la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, ejes centrales de sus campañas. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó a la población las sanciones establecidas para quienes no cumplieran con su deber de sufragar el 12 de abril, advirtiendo sobre las multas vigentes en el marco del proceso. Una cita electoral de gran alcance que volvió a movilizar al país en su conjunto.