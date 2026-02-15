¿Cuántos meses demora el cambio de nombre que aparece en tu DNI?

Durante cada fecha cívica especial en el calendario peruano, es habitual que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publique los nombres más particulares alusivos a estas conmemoraciones en sus redes sociales, lo que suele llamar la atención de muchos. Por ejemplo, entre los más llamativos figuran Papá Noel, Spiderman, Merlina, Lucifer, Porky, Gohan, entre otros, lo que suele generar cierto rechazo o vergüenza. De esta manera, este grupo de la población suele buscar la manera de cambiarse el nombre, por lo que recurren hasta el Poder Judicial para iniciar con los respectivos trámites que podría tomar meses. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTOS MESES TOMA CAMBIARSE DE NOMBRE ANTE EL PODER JUDICIAL?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE NOMBRE?

De acuerdo comparte América TV, para el cambio de nombre se deberá presentar la partida de nacimiento, copia simple del DNI y los siguientes documentos: