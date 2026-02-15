¿Cuántos meses demora el cambio de nombre que aparece en tu DNI?

Durante cada fecha cívica especial en el calendario peruano, es habitual que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publique los nombres más particulares alusivos a estas conmemoraciones en sus redes sociales, lo que suele llamar la atención de muchos. Por ejemplo, entre los más llamativos figuran Papá Noel, Spiderman, Merlina, Lucifer, Porky, Gohan, entre otros, lo que suele generar cierto rechazo o vergüenza. De esta manera, este grupo de la población suele buscar la manera de cambiarse el nombre, por lo que recurren hasta el Poder Judicial para iniciar con los respectivos trámites que podría tomar meses. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.
¿CUÁNTOS MESES TOMA CAMBIARSE DE NOMBRE ANTE EL PODER JUDICIAL?
De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.
@dlabogados ⚖️Cómo cambiar tu nombre en Perú: Guía legal 2025.” ⚖️”¿Te avergüenza tu nombre? Aprende cómo cambiarlo judicialmente.” ⚖️“Cambio de nombre en Perú: Todo lo que necesitas saber.” ⚖️”¿Por qué y cómo puedes cambiar tu nombre en Perú?” ⚖️“Pasos para cambiar tu nombre legalmente en Perú.” ⚖️“Nombre vergonzoso: ¿Cómo el Código Civil te permite cambiarlo?” ⚖️“Requisitos para cambiar tu nombre en Perú: Casos y soluciones.” ⚖️“Cambio de nombre por daño emocional: ¿Qué dice la ley peruana?” ⚖️”¿Tu nombre te afecta? Aprende cómo modificarlo legalmente.” ⚖️“Guía práctica para cambiar tu nombre en Perú.” #CambioDeNombre #DerechoALaIdentidad #IdentidadPersonal #NombreLegal #CambioDeNombrePerú #ProcesoJudicial #DerechosPersonales #RequisitosCambioDeNombre #AbogadaGabrielaSalvador #CambioDeIdentidad ♬ sonido original - Abogados Perú
Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE NOMBRE?
De acuerdo comparte América TV, para el cambio de nombre se deberá presentar la partida de nacimiento, copia simple del DNI y los siguientes documentos:
- La demanda firmada por el solicitante y el abogado.
- Certificado de antecedentes penales.
- Certificado de antecedentes policiales.
- Certificado de antecedentes judiciales.
- Tasa judicial por ofrecimiento de pruebas (pagar en el Banco de la Nación).
- Cédulas de notificación suficientes (pagar en el Banco de la Nación).
- Algún documento que acredite el motivo justificado por el cambio o adición de nombre.