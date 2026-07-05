Por Redacción EC

Julio 2026 es uno de los meses más esperados por miles de peruanos, no solo por los diversos feriados o celebraciones, sino también por el aguinaldo de Fiestas Patrias. Este beneficio laboral, oficializado por el Gobierno peruano, está dirigido exclusivamente para los funcionarios y servidores del sector público, así como para los pensionistas de la ONP, que cumplan determinados requisitos. En ese sentido, los beneficiarios podrán ver reflejado su estipendio en la planilla del séptimo mes del año. Así, este sector podrá disfrutar de este derecho que les permitirá cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.