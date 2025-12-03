Este viernes 5 de diciembre, diversas municipalidades del país unirán esfuerzos con el Reniec para ofrecer una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a poblaciones específicas. La iniciativa busca agilizar la actualización de documentos antes de las Elecciones Generales 2026 y facilitar el acceso a la identificación oficial en zonas donde estos trámites suelen ser más difíciles.

La jornada permitirá a cientos de ciudadanos renovar su documento, rectificar información o actualizar su fotografía sin costo alguno. Descubre quiénes podrán acceder al beneficio.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO ESTE 5 DE DICIEMBRE?

Chimbote (Áncash)

La Municipalidad Provincial del Santa y el Reniec entregarán 300 DNI electrónicos destinados a niños y adolescentes de 0 a 17 años, además de personas mayores de 60 años. La atención se brindará en la Plaza de Armas desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m., permitiendo realizar renovaciones, rectificaciones y actualización de fotografía.

Huaraz (Áncash)

La Municipalidad Distrital de Jangas desarrollará su propia campaña dirigida exclusivamente a menores de 0 a 17 años. La jornada se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., e incluirá cambio de foto, reemplazo del DNI amarillo por el electrónico y trámites por caducidad o pérdida, con un límite de 70 cupos.

Huaytará (Huancavelica)

La Municipalidad Distrital de Ayaví atenderá a menores de 0 a 17 años y a personas de 60 años a más en sus instalaciones municipales desde las 8:30 a. m., entregando el DNIe en su versión más reciente, según informa Exitosa.

DNI electrónico. | Foto: Andina

¿CUÁL ES EL COSTO DEL DNI ELECTRÓNICO FUERA DE ESTAS CAMPAÑAS?

El Reniec recuerda que, desde agosto, dejó de emitir el DNI tradicional y únicamente entrega el DNI electrónico. En el marco de su proceso de masificación, este documento cuenta con tarifas promocionales: un costo reducido para la primera emisión en adultos (S/30) y un precio menor para quienes lo soliciten para menores de edad (S/16).

DNI electrónico. (Fuente: El Peruano)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.