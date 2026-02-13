¡DNI gratis en el Centro de Lima! Descubre quiénes pueden obtenerlo sin pagar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una jornada especial que ofrece la emisión gratuita del DNI electrónico en el Cercado de Lima. La medida apunta a ampliar el acceso a este documento indispensable para realizar gestiones oficiales y utilizar plataformas digitales con mayores garantías de seguridad.

La atención estará disponible únicamente por un periodo determinado y se orienta a sectores puntuales de la ciudadanía. Para ello, se ha habilitado un módulo en una ubicación estratégica que permitirá un servicio ágil y organizado.

Conoce qué personas califican para acceder al beneficio, cuál es la dirección exacta del punto habilitado y en qué otras regiones del país también se viene implementando esta iniciativa.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL TRÁMITE GRATUITO EN EL CENTRO DE LIMA?

El beneficio del DNI electrónico sin costo no es universal y está enfocado en población prioritaria. En el caso del punto habilitado en el Centro de Lima, pueden acceder:

Niños, niñas y adolescentes desde los 0 hasta los 17 años

Personas adultas mayores de 60 años

Personas con discapacidad

En el caso de menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por uno de sus padres o un tutor legal. Los adultos mayores y las personas con discapacidad deben presentar un documento que respalde su condición, si así se les solicita.

¿DÓNDE Y EN QUÉ HORARIO SE REALIZA EL TRÁMITE GRATUITO EN EL CENTRO DE LIMA?

Para esta campaña, se ha condicionado un espacio de gestión en la Casa Vecinal N.° 1. Para ubicarlo, los interesados deben dirigirse a la primera cuadra del Jirón Tacna (cruce con Jr. Conde de Superunda), caminar entre el parque y la iglesia de Santa Rosa de Lima, y avanzar dos bloques adicionales por el Jirón Cañete.

Respecto a la disponibilidad de atención, el personal del Reniec recibe a los usuarios de lunes a viernes, operando en una jornada continua que inicia a las 9:00 a. m. y se extiende hasta la medianoche, permitiendo una mayor fluidez y agilidad en el proceso, según informa Infobae.

Foto: Andina

¿EN QUÉ OTROS DISTRITOS Y REGIONES SE ESTÁ DESARROLLANDO LA CAMPAÑA?

La cobertura de este programa de apoyo, denominado “Verano Inclusivo”, se extiende a diversos puntos del territorio nacional. Algunos de los centros de atención habilitados son:

En Lima Metropolitana: Se han dispuesto oficinas en distritos como San Juan de Lurigancho (Canto Grande), Los Olivos (explanada municipal), Comas, Carabayllo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Miraflores (Casa Tovar y Casa de la Mujer), San Borja e Independencia.

En el Norte del país: Existen puntos en Trujillo (sectores como El Porvenir y Víctor Larco), Piura (Castilla y Cercado), Chimbote, Cajamarca (Jaén y Cercado) y Chachapoyas.

En el Centro y Sur: Se atiende en las ciudades de Huancayo (El Tambo), Huancavelica, Ayacucho, Ica (Parcona y cercado), Arequipa y Puno.

En la Amazonía: La campaña llega a Yurimaguas, Tarapoto (Banda de Shilcayo), Pucallpa (Callería) e Iquitos (Belén).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.