¡DNI gratis en el Centro de Lima! Descubre quiénes pueden obtenerlo sin pagar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una jornada especial que ofrece la emisión gratuita del DNI electrónico en el Cercado de Lima. La medida apunta a ampliar el acceso a este documento indispensable para realizar gestiones oficiales y utilizar plataformas digitales con mayores garantías de seguridad.

